Un plan horroroso: comandante de la Policía de Cali sobre el asesinato de María Camila Potosi y su bebé

Mientras los cinco capturados como presuntos autores del crimen de María Camila Potosí y su bebé, Alahía, serán llevados en las próximas horas a audiencia de imputación, se han continuado conociendo detalles del crimen que ha horrorizado a Cali y a todo el país.



El comandante de la Policía de Cali, General Herbert Benavides, señaló que es posible que la intención inicial de los atacantes no era asesinar también a la bebé, pero el grado de violencia que ejercieron sobre María Camila, pudo haber llevado a eso.



“Pensamos que no había la intención inicial de que el bebé fuera a perder la vida, creemos que obviamente esto se le salió de las manos, pero la violencia que ejercieron sobre Camila fue terrible, más de 20 heridas por arma cortopunzante tiene ella, especialmente en el cuello, en el pecho, en la cabeza. Ver la necropsia le causa a uno un terror impresionante”, manifestó en declaraciones a Blu Radio.



El plan inicial habría sido asesinar a María Camila y extraer a la bebé para que la mujer que había ideado el plan la hiciera pasar como su hija y engañara a su pareja sentimental.

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“Es un plan absolutamente macabro y horroroso”, manifestó.



Como parte de la investigación, la Policía pudo encontrar el lugar en donde habría sido asesinada María Camila y eso la llevó a los presuntos responsables del crimen.



“Ubicamos la residencia. Allí se hizo un experticio forense donde se determinó que efectivamente hay una alta probabilidad de que allí se realizó este acto criminal”, reveló Benavides.



Un elemento que será clave para la imputación es si Anahí, la hija de María Camila, alcanzó a nacer viva, porque de ser así los presuntos responsables afrontarían un doble homicidio.

En medio de la investigación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este viernes que los restos biológicos hallados en una zona boscosa de Cali corresponden a Alahía, la bebé de ocho meses de gestación que esperaba María Camila.

La información fue ratificada por la Personería Distrital de Cali, que lamentó el hallazgo y expresó su solidaridad con la familia de la joven. Los restos fueron encontrados cerca del lugar donde previamente había sido localizado el cuerpo de María Camila, gracias al análisis de cámaras de seguridad y testimonios recopilados por las autoridades.

Uno de los aspectos clave para el proceso judicial será determinar si la bebé alcanzó a nacer con vida. De confirmarse esa condición, los implicados podrían enfrentar cargos por doble homicidio, lo que agravaría su situación penal.

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