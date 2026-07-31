Petro entrega los primeros archivos desclasificados del DAS sobre el caso Jaime Garzón

Este jueves en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lideró la entrega de los primeros documentos desclasificados y anonimizados del archivo del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).



En esta ocasión, presentó los documentos referentes al homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, y el homicidio del dirigente sindical Pedro Julio Movilla, ocurrido en 1993.

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Durante el evento, el presidente Petro expresó que este acto de verdad busca que no se vuelvan a repetir los hechos del pasado.



"Pareciéramos dar vueltas sobre el mismo eje, que son los mismos 100 años de soledad, partes de la historia colombiana se develan demasiado tarde para que una memoria quede en la sociedad y esa memoria pueda ser que en generaciones futuras no se repitan los hechos y sobre los archivos que se entrega”, indicó Petro.



Además, el mandatario señaló que la entrega de estos documentos desclasificados es en cumplimiento a su promesa de campaña para revelar estos archivos que revelan la realidad del país.

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No obstante, el mandatario cuestionó cómo la información clasificada sobre el actuar de la fuerza publica en el conflicto armado aún no se ha podido conocer en su totalidad, incluso comparándolo con la guerra en el medio oriente.



"Fue determinante el DAS por su peso dentro de la violencia colombiana, la Comisión de la Verdad habla de 700.000 personas asesinadas desde el 9 de abril de 1948. Si uno coge esa cifra, es la cifra de un genocidio, son 10 Gazas en Colombia", expresó el mandatario.



Y agregó: "El volumen de muertos de manera desperdigada en el tiempo nos hace ver que son 10 Gazas. Cuantos hombres, niños y niñas en ese conteo derivado de los acuerdos de paz hechos con Santos".

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Por su parte, el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) René Guarín Cortés, explicó como ha sido el proceso de desclasificación de estos archivos del extinto DAS para contribuir al esclarecimiento de la verdad.



"La anonimización de documentos, fotografías, casetes y otros archivos históricos ha requerido el desarrollo de un software propio por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia, una herramienta que quedará como legado para el país y facilitará la entrega segura de esta información a las víctimas y a la sociedad", señaló.

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