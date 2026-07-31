Lluvia de críticas a Petro por condecorar al ministro de Salud Guillermo Jaramillo con la Orden de Boyacá

Diversas críticas está recibiendo el presidente Gustavo Petro por condecorar a su ministro de salud, Guillermo Jaramillo, a pocos días del fin de su mandato y en medio de la crisis que vive el sistema de salud.

Pese a que el evento no se tenía previsto en la agenda divulgada por la Presidencia, el presidente terminó entregando la orden de Boyacá, que es la máxima condecoración del país, a organizaciones sociales del San Juan de Dios y al ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo.

No obstante, la distinción entregada al jefe de la cartera de salud ha generado fuertes cuestionamientos a causa de los graves problemas al sistema de salud que ha provocado su gestión, como lo señala Pacientes Colombia, que conforma un total de 200 organizaciones de pacientes.

"Ellos crearon la crisis de la salud, le pusieron la cruz de la muerte a miles de pacientes, ayer a los responsables de la crisis de la salud, el presidente los premia con la cruz de Boyacá, rechazamos este homenaje y ofenda con las víctimas de la salud", cuestionaron.

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A los cuestionamientos también se sumaron desde la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, quienes afirmaron "¿Qué pensará cada familia rota por la pérdida de un ser querido, víctima de la "crisis explícita", del "shu, shu, shu" y del colapso de las EPS intervenidas, al ver esta "condecoración"?”.

Los cuestionamientos también llegaron desde el gremio económico por parte del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, calificando la condecoración como un hecho de cinismo ante la crisis actual de la salud.

“El gobierno Petro entrega el sistema de salud en profunda crisis. Tuvimos uno de los mejores sistemas de salud del continente, y lo destruyeron, al tiempo que unos pocos se enriquecen. Investigaciones tendrán que indicar quienes fueron. Hoy su cinismo es tan grande que ahora se “condecoran” y vanaglorian, mientras son culpables del sufrimiento de millones de colombianos”, cuestionó.

Las críticas también llegaron desde varios sectores políticos del país, como la del senador del Centro Democrático, Andrés Forero, quien calificó el hecho de “La condecoración de la infamia”, mientras que el representante a la cámara por el mismo partido, Daniel Briceño, arremetió ante este hecho realizado en la Casa de Nariño.

“Lo único que debe recibir Guillermo Alfonso Jaramillo es el repudio nacional. Miles de pacientes sin medicamentos, sin citas, un sistema entregado en manos de Ospina y Quintero, quebrado, mal planeado, un ministro que juega con la salud de millones, mientras hacen politiquería. Jaramillo, Corcho y Leal pasarán a la historia como los cabecillas de un entramado que jugó con la vida de los colombianos de forma ruin. Solo merecen rechazo”, cuestionó.

A las críticas también se sumió el partido Cambio Radical, señalándolo como un hecho absurdo y una sin vergüenza de Petro finalizando su mandato.

“El sistema de salud está en cuidados intensivos y premian al artífice de la crisis. Mientras millones de colombianos siguen esperando medicamentos, tratamientos y atención oportuna, el Gobierno decide condecorar a quien ha liderado el desmonte del sistema y ejecutó el ‘shu, shu, shu’”, cuestionaron.

La concejal de Bogotá, Sandra Forero calificó esta condecoración como una bofetada para las víctimas y las familias que sufrieron esta crisis en el sistema de salud y aun buscan respuestas.

"No sean tan cínicos. Por culpa de Guillermo Jaramillo hubo miles de pacientes que dejaron de recibir sus medicamentos y tratamientos médicos. Este absurdo reconocimiento no honra la menoría de los miles de colombianos que murieron por la destrucción del sistema de salud, liderada por este seudoministro", asevero.

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La defensa de Petro

Por su parte, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de su ministro al resaltar la labor que ha hecho en la cartera de salud y calificándola como "la inversión presupuestal en salud más grande en la historia de Colombia".

"Ha logrado reducir sustancialmente la tasa de mortalidad infantil y materna del país. Ha logrado adelantar 2.600 proyectos de infraestructura hospitalaria. Ha logrado atender 10.000.000 de familias con el sistema de atención primaria", señaló.

Además, insistió en que "Ha logrado sobreponer a la EPS: Nueva EPS después del robo de 22 billones d pesos por sus administradores privados. Por eso se merece la orden de Boyacá".

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