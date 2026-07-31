Tres estudiantes de la Universidad Nacional fueron apuñalados dentro del campus: esto se sabe

Tres estudiantes de la Universidad Nacional fueron agredidos y atacados con arma blanca durante la noche del miércoles en el campus de la sede Bogotá, en un hecho registrado cerca de la medianoche en inmediaciones del edificio de Ciencias Agrarias. Entre los lesionados se encuentra Kevin Arrigui, representante estudiantil de la institución.

De acuerdo con la información conocida, los responsables del ataque serían integrantes de la propia comunidad universitaria. Tras lo ocurrido, la Universidad Nacional emitió un pronunciamiento en el que rechazó los hechos de violencia registrados dentro de sus instalaciones.

En su comunicado, la institución señaló que “ninguna diferencia justifica el uso de la violencia, y este tipo de hechos resulta incompatible con los principios de respeto, convivencia e integridad que orientan el quehacer de nuestra alma mater”.

El relato de una de las víctimas que resultó herido en el ataque

Uno de los estudiantes afectados es Kevin Arrigui, de 26 años, quien fue valorado por Medicina Legal después de la agresión y confirmó que presentará una ampliación de la denuncia ante la Fiscalía con el acompañamiento de un abogado.

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El representante estudiantil afirmó que desde hace varios meses ejerce labores de liderazgo dentro de la Universidad Nacional y aseguró que, por sus posiciones, ha enfrentado constantes episodios de hostigamiento. “Yo vengo ejerciendo el liderazgo universitario en la Nacional desde hace varios meses. Pero a quien piensa diferente lo tildan de facho o lo agreden”, manifestó.

Según Arrigui, los episodios de intimidación se intensificaron aproximadamente dos semanas antes del ataque mediante señalamientos e insultos relacionados con su actividad dentro de la universidad y con presuntas acusaciones sobre temas de corrupción y su relación con la Rectoría.

El estudiante también señaló a integrantes de un sector de Sintraunal como presuntos responsables de los hostigamientos, aunque aclaró que no atribuye esos hechos a todos los miembros del sindicato. “Son parte de miembros de Sintraunal. Pero no todos, porque el resto es gente correcta, honesta”, afirmó.

Al describir uno de los incidentes previos, Arrigui relató que intentó dialogar con algunos integrantes del sindicato para expresar su inconformidad por el acoso que, según dice, venía sufriendo. En ese encuentro, aseguró que uno de ellos le arrebató el teléfono celular e intentó golpearlo, situación que, afirmó, quedó registrada por cámaras de seguridad.

Posteriormente, explicó que junto con otros estudiantes decidió retirar pancartas instaladas por el sindicato en algunos edificios del campus y reemplazarlas por mensajes de rechazo al hostigamiento. Según su versión, ese momento dio paso a una persecución por parte de varias personas.

Arrigui aseguró que cerca de diez hombres lograron alcanzarlo y lo golpearon mientras le causaban heridas con arma blanca. “Tenía chaqueta de cuero y eso me salvó de otras puñaladas. Pero me tiraron al piso y me dieron puños y patadas”, relató.

El estudiante, oriundo del Huila y matriculado en la Facultad de Ciencias Agrarias, sufrió lesiones en un brazo y una pierna. Como resultado de las heridas, recibió una incapacidad médica de 20 días.

El profesor Diego Torres sostuvo que Arrigui ya había sido víctima de agresiones anteriores y afirmó que estas estarían relacionadas con denuncias realizadas por el representante estudiantil sobre hechos que calificó como “probados y ciertos”. Mientras avanzan las actuaciones ante la Fiscalía, la Universidad Nacional reiteró su rechazo a cualquier manifestación de violencia dentro de la institución.

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