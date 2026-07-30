¿Vuelve Mi pobre angelito? Disney estaría planeando una nueva película con Macaulay Culkin

Más de 35 años después de que Mi pobre angelito se convirtiera en un clásico de la Navidad, la historia de Kevin McCallister podría regresar a la pantalla con una nueva propuesta que reuniría nuevamente a Macaulay Culkin con el personaje que marcó su carrera.

Según reveló en exclusiva la revista People, Disney estaría evaluando un proyecto impulsado por el propio actor, cuya idea ya habría despertado el interés de los ejecutivos del estudio. Aunque la compañía no ha confirmado oficialmente el desarrollo de la producción, el medio asegura que las conversaciones avanzan y que la iniciativa estaría cerca de recibir el visto bueno.

Un Kevin McCallister muy diferente

La nueva película plantearía un cambio de perspectiva frente a la historia original. En lugar del niño que protegía su casa de dos ladrones, Kevin aparecería ahora como un hombre adulto, padre de familia, enfrentando una situación inesperada.

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De acuerdo con la información publicada por People, el personaje quedaría accidentalmente fuera de su casa durante la Navidad. Sin embargo, el mayor obstáculo no sería regresar al interior, sino las trampas preparadas por su propio hijo, quien, molesto con él, intentaría impedir su entrada, invirtiendo así la dinámica que hizo famosa a la película de 1990.

Disney aún no confirma el proyecto

Pese al entusiasmo que habría generado la propuesta, la producción permanece en una etapa inicial. Ni Disney ni los representantes de Macaulay Culkin se han pronunciado sobre la información difundida por People, por lo que el regreso de la franquicia aún no ha sido oficializado.

La publicación estadounidense señala que el estudio recibió favorablemente la idea presentada por el actor y que existe interés en seguir desarrollándola.

No sería la primera vez que Disney busca darle una nueva vida a la saga. Tras adquirir 20th Century Fox, la compañía estrenó en 2021 Home Sweet Home Alone, una versión con un elenco completamente renovado y sin la participación de Macaulay Culkin.

Ahora, la posibilidad de recuperar al protagonista original podría representar un giro diferente para la franquicia y una apuesta por conectar con quienes crecieron viendo las primeras películas, al tiempo que presenta una nueva historia para las generaciones actuales.

Tomado de El Universal.

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