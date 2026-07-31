Nequi se independiza de Bancolombia desde septiembre, ¿qué significa para sus clientes?

Nequi confirmó que a partir del 1 de septiembre de 2026 iniciará operaciones como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una nueva empresa del Grupo Cibest, y aseguró que este cambio no modificará la forma en que los usuarios utilizan la plataforma ni los servicios que actualmente ofrece.

La entidad explicó que el proceso corresponde a un cambio en su estructura jurídica, pero enfatizó que la experiencia para los más de usuarios de la aplicación seguirá siendo la misma. Los clientes podrán continuar utilizando la app para enviar y recibir dinero, realizar recargas, retirar efectivo, pedir plata y acceder a los demás servicios habituales sin cambios en su funcionamiento.

Nequi también indicó que los retiros gratuitos en cajeros y corresponsales Bancolombia se mantendrán, al igual que las transferencias, recargas por PSE y los canales de atención. Asimismo, la gestión de créditos continuará realizándose desde la aplicación.

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Con la transformación, Nequi pasará a ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y los depósitos de los usuarios contarán con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín. La compañía seguirá haciendo parte del Grupo Cibest, antes Grupo Bancolombia.

La empresa aprovechó el anuncio para advertir sobre posibles intentos de fraude relacionados con este proceso. Señaló que los usuarios no deben realizar ningún trámite ni suministrar información financiera o personal a través de llamadas, mensajes, terceros o enlaces externos, ya que todas las comunicaciones serán únicamente informativas y se efectuarán desde la aplicación, el correo oficial y sus canales institucionales.

Nequi recordó que nunca solicitará claves, datos financieros o información personal para completar esta transición y recomendó verificar cualquier comunicación sospechosa directamente a través de su página web, la aplicación o la línea oficial de servicio.

Para resolver inquietudes sobre el inicio de operaciones como compañía de financiamiento, la entidad habilitó un micrositio con preguntas frecuentes y mantendrá disponibles sus canales habituales de atención, incluida la línea telefónica, el botón de ayuda de la aplicación y sus redes sociales oficiales.

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