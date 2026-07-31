No me voy a quedar callado: Rafael Poveda rompe el siencio tras denuncias por acoso

La abogada y expresentadora Sofía Vela Mejía denunció públicamente al periodista y productor Rafael Poveda por un presunto abuso sexual que, según su testimonio, ocurrió cuando ella tenía 29 años. La denuncia fue divulgada este jueves 30 de julio en el marco del movimiento #YoTeCreoColega.

El testimonio de Vela fue difundido por Brava News y posteriormente replicado por distintos medios de comunicación. La iniciativa #YoTeCreoColega ha reunido durante los últimos meses relatos sobre presuntos casos de violencia y acoso en medios de comunicación colombianos.

De acuerdo con la versión entregada por la denunciante, los hechos ocurrieron después de participar en un curso de presentación organizado por una productora vinculada a Poveda. Según relató, tras recibir una felicitación por su desempeño, fue invitada por el periodista a continuar la conversación en un café, donde aseguró que ocurrió el presunto abuso.

La expresentadora explicó que decidió hacer pública su experiencia varios años después de lo sucedido. Señaló que su propósito es respaldar a otras mujeres que aseguran haber enfrentado situaciones similares dentro de entornos laborales.

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¿Qué respondió Rafael Poveda a la denuncia de Sofía Vela?

Después de conocerse la denuncia, Rafael Poveda publicó en sus redes sociales una grabación de una conversación telefónica sostenida con las periodistas Mónica Rodríguez, Juanita Gómez y Paula Palomino. El audio fue acompañado por el mensaje: “No me voy a quedar callado”.

En esa conversación, el periodista manifestó que las acusaciones tienen consecuencias para su vida personal y profesional. “Esto afecta mi honra, mi trabajo de 40 años”, expresó, al tiempo que pidió que su versión fuera escuchada antes de que se respaldara públicamente la denuncia.

Poveda también cuestionó el procedimiento seguido para divulgar el testimonio. Según indicó, los principios del ejercicio periodístico contemplan escuchar a la persona señalada antes de la publicación de este tipo de señalamientos.

Durante la grabación afirmó: “Cuando tú lo publicas vas a afectar mi nombre. Tienes todo el derecho de hacerlo, yo de la misma manera tengo todo el derecho de defender mi nombre”.

Las periodistas que participaron en la llamada señalaron además la existencia de otra denuncia de carácter anónimo. Sin embargo, no entregaron detalles sobre ese caso, pese a las preguntas formuladas por Poveda durante la conversación.

El comunicador insistió en que toda persona señalada debe tener la posibilidad de responder a las acusaciones. “Qué considero yo: ‘cuando uno es señalado, tiene el mínimo derecho a ser escuchado, a defenderse’… Nunca, en mis más de 40 años de periodismo, he sido señalado de algo inapropiado”, sostuvo.