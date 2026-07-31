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Amenazas obligan a suspender temporalmente el servicio de gas en Tibú
La empresa Proviservicios informó que su personal técnico fue amenazado mientras realizaba labores en el municipio. Además, una falla en la estación de regulación no ha podido ser atendida por las dificultades para acceder a la zona.
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dsifontes
Gas natural
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Viernes, 31 de Julio de 2026

La empresa Proviservicios anunció la suspensión temporal de sus actividades operativas y de la prestación del servicio de gas en el municipio de Tibú, Norte de Santander, tras denunciar que su personal técnico fue víctima de amenazas que impiden desarrollar sus labores de manera segura.

A través de un comunicado, la compañía explicó que los hechos ocurrieron el 30 de julio y señaló que la decisión fue adoptada con el propósito de salvaguardar la vida e integridad de sus colaboradores.

"Se suspenden temporalmente las actividades operativas y la prestación del servicio de gas, hasta contar con las garantías de seguridad necesarias", indicó la empresa.

Puede leer: Gobierno presentó en Cúcuta balance de diálogos con las disidencias de las Farc

Proviservicios también informó que la situación se agrava por una falla técnica en la estación de regulación, la cual no ha podido ser atendida debido a la imposibilidad de acceder al área donde se encuentra la infraestructura, lo que impide restablecer el suministro.

La empresa lamentó los inconvenientes ocasionados a la comunidad y aseguró que informará oportunamente cualquier novedad a través de sus canales oficiales, una vez existan las condiciones de seguridad para reanudar las operaciones en el municipio.

 

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