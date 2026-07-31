Gobierno presentó en Cúcuta balance de diálogos con las disidencias de las Farc

De igual forma, Gloria Quiceno destacó algunos logros en aspectos de participación y diálogo social, como: la actualización del Plan de Vida del pueblo Barí, la formación de liderazgos juveniles, y los ciclos de fortalecimiento de capacidades ciudadanas y anticorrupción.

“También cabe recalcar que por primera vez en negociación con un grupo armado se aplicó el concepto de Paz con la Naturaleza. De este modo, se lograron 23 proyectos de restauración ambiental, se disminuyó la deforestación nacional en un 39% y se crearon viveros comunitarios”, agregó.

En lo que refiere al desescalamiento de las violencias, se informó que llegó a evidenciarse una reducción de hechos violentos con respecto al DIH y protección de las comunidades. Una cifra que se resaltó en este sentido fue la disminución en un 72,73% en los homicidios de los firmantes de paz.

Sobre la transición a la vida civil, la representante del Gobierno Nacional recalcó que se avanzó con el Frente 33 y la fuerza pública en la constitución de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT).

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“Estos diferentes logros fueron posibles a través de diálogos efectivos y también a la decisión de varias comunidades como firmantes, indígenas y mujeres”, sostuvo Quiceno.

A nivel institucional, otro logro que se dio a conocer fue la creación de las nueva nuevas instituciones y equipamientos del Estado en regiones como el Catatumbo, Antioquia y Guaviare.

Dificultades que persisten

Por otro lado, algunas dificultades que afectaron el ritmo o alcance de la implementación fueron: el insuficiente compromiso del grupo armado en el cumplimiento de los acuerdos, el desarrollo territorial desigual con menor avance relativo en Antioquía/Sur de Bolívar, y la persistencia de iniciativas en fase de estructuración al cierre del Gobierno.

Igualmente, la alta dependencia de la concurrencia sostenida de múltiples entidades del Estado y la crisis humanitaria en el Catatumbo, fueron dificultades que marcaron este proceso.

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Voces de la comunidad

Durante el encuentro también participaron comunidades del Catatumbo, productores agropecuarios, líderes sociales y autoridades de diferentes niveles, que manifestaron su posición frente a los hechos comunicados.

Así pues, Carmen García, fundadora de Madres del Catatumbo expresó su agradecimiento por las obras realizadas y comunicó su anhelo de que continúen los procesos de paz y los diálogos.

Entretanto, Wilfredo Cañizares, director de la fundación Progresar, destacó el esfuerzo que se hizo por escuchar a las comunidades y de cara al futuro enfatizó que el conflicto no entrega resultados definitivos sino coyunturales.

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