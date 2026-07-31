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Gobierno presentó en Cúcuta balance de diálogos con las disidencias de las Farc
Durante el encuentro participaron comunidades del Catatumbo, productores agropecuarios, líderes sociales, y autoridades.
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juanmarcoantoniorp
Resultados - mesas de diálogo
La opinión
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Viernes, 31 de Julio de 2026

En Cúcuta fueron expuestos el día de ayer los principales resultados de la Mesa de Diálogos de Paz del Gobierno Nacional con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes de las Farc (EMBF Farc). Durante el encuentro se presentó a la comunidad un balance de los logros alcanzados en este proceso y las dificultades que lo afectaron. 

Gloria Quiceno, jefa de la delegación de Gobierno, explicó que los logros en estos últimos cuatro años se organizan alrededor de tres ejes: la transformación territorial, el desescalamiento de las violencias y la transición hacia la vida civil

En cuanto a la transformación territorial, Quiceno expuso que se sacaron adelante proyectos en materia de tierras, economía lícitas, soberanía alimentaria, tejido social, participación y medio ambiente. Entre ellos, destacan la titulación o adjudicación de más de 79.800 hectáreas a nivel nacional y las 20 iniciativas que se impulsaron para la sustitución y el fortalecimiento de economías lícitas.

Adicionalmente, dentro de este eje se lograron 14 proyectos productivos de seguridad alimentaria, entre los que se encuentran bancos de semillas y la condonación de deudas agrícolas, incluida una a Asozulia. 

Asimismo, con el propósito de fortalecer el tejido social se ejecutaron 34 proyectos de inversión social e infraestructura. La jefa de la delegación manifestó que algunos de ellos fueron la creación de casas de la mujer, centros de salud y educación y la atención a población indígena. 

Comunidad del Catatumbo, productores y líderes.

 

De igual forma, Gloria Quiceno destacó algunos logros en aspectos de participación y diálogo social, como: la actualización del Plan de Vida del pueblo Barí, la formación de liderazgos juveniles, y los ciclos de fortalecimiento de capacidades ciudadanas y anticorrupción. 

“También cabe recalcar que por primera vez en negociación con un grupo armado se aplicó el concepto de Paz con la Naturaleza. De este modo, se lograron 23 proyectos de restauración ambiental,  se disminuyó la deforestación nacional en un 39% y se crearon viveros comunitarios”, agregó. 

En lo que refiere al desescalamiento de las violencias, se informó que llegó a evidenciarse una reducción de hechos violentos con respecto al DIH y protección de las comunidades. Una cifra que se resaltó en este sentido fue la disminución en un 72,73% en los homicidios de los firmantes de paz.

Sobre la transición a la vida civil, la representante del Gobierno Nacional recalcó que se avanzó con el Frente 33 y la fuerza pública en la constitución de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT)

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“Estos diferentes logros fueron posibles a través de diálogos efectivos y también a la decisión de varias comunidades como firmantes, indígenas y mujeres”, sostuvo Quiceno.

A nivel institucional, otro logro que se dio a conocer fue la creación de las nueva nuevas instituciones y equipamientos del Estado en regiones como el Catatumbo, Antioquia y Guaviare.

Dificultades que persisten

Por otro lado, algunas dificultades que afectaron el ritmo o alcance de la implementación fueron: el insuficiente compromiso del grupo armado en el cumplimiento de los acuerdos, el desarrollo territorial desigual con menor avance relativo en Antioquía/Sur de Bolívar, y la persistencia de iniciativas en fase de estructuración al cierre del Gobierno. 

Igualmente, la alta dependencia de la concurrencia sostenida de múltiples entidades del Estado y la crisis humanitaria en el Catatumbo, fueron dificultades que marcaron este proceso.

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Voces de la comunidad

Durante el encuentro también participaron comunidades del Catatumbo, productores agropecuarios, líderes sociales y autoridades de diferentes niveles, que manifestaron su posición frente a los hechos comunicados. 

Así pues, Carmen García, fundadora de Madres del Catatumbo expresó su agradecimiento por las obras realizadas y comunicó su anhelo de que continúen los procesos de paz y los diálogos.

Entretanto, Wilfredo Cañizares, director de la fundación Progresar, destacó el esfuerzo que se hizo por escuchar  a las comunidades y de cara al futuro enfatizó que el conflicto no entrega resultados definitivos sino coyunturales.

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