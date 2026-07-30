¡No llegue perdido al cine! Esto debe ver antes de Spider-Man: Brand New Day

Cuatro años después del hechizo del Doctor Strange que borró la memoria de todo el mundo sobre Peter Parker, el Hombre Araña regresa a la pantalla grande.

Spider-Man: Brand New Day se estrena esta semana en cines de todo el mundo y llega como la quinta película de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel.

Tom Holland retoma el papel de Peter Parker en una historia que lo muestra protegiendo Nueva York de manera completamente anónima, sin que nadie sepa quién es.

La premisa arranca donde terminó No Way Home: Parker carga con las consecuencias de un hechizo que lo convirtió en un desconocido para todos, incluidos sus amigos y seres queridos.

La película introduce una evolución física inesperada en sus poderes, una villana que únicamente él puede identificar y una alianza improbable con Frank Castle, el Punisher, interpretado por Jon Bernthal.

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Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo completan el elenco. La dirección es de Destin Daniel Cretton, y el guion fue escrito por Chris McKenna, Erik Sommers y Justin Kuritzkes.

Qué películas y series ver antes de ir al cine

Para seguir la historia sin perder el hilo, lo esencial es haber visto las tres películas anteriores de la saga protagonizada por Holland. Pero dado que el MCU funciona como un universo interconectado, hay otras producciones que aportan contexto relevante.

Captain America: Civil War (2016) es el punto de partida obligatorio: allí debuta Spider-Man en el MCU y comienza la relación entre Peter Parker y Tony Stark.

Spider-Man: Homecoming (2017) desarrolla sus primeros pasos como héroe local, profundiza en su relación con MJ y Ned, e introduce a Mac Gargan, el Escorpión.

Avengers: Infinity War (2018) muestra el primer encuentro entre Spider-Man y Hulk, el viaje de Peter al espacio y su desaparición por el Blip de Thanos.

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Avengers: Endgame (2019) es relevante por el sacrificio de Iron Man, que marca un punto de inflexión en la madurez del personaje.

Spider-Man: Far From Home (2019) expone el conflicto con Mysterio y el momento exacto en que la identidad secreta de Peter se hace pública.

Y Spider-Man: No Way Home (2021) es el antecedente directo e imprescindible: el hechizo que borra la memoria de todo el mundo sobre Parker es el punto de partida de Brand New Day.

En el terreno de las series, The Punisher y Daredevil aportan contexto sobre el mundo en el que se mueve Frank Castle, el nuevo aliado de Peter en esta entrega.

Finalmente, la serie She-Hulk también resulta útil por su conexión con Bruce Banner, quien tiene un papel en la película.

Spider-Man: Brand New Day llega como una de las apuestas más esperadas de Marvel para 2026, con una historia para reinventar al personaje desde la pérdida de identidad y la soledad.

Tomado de El Colombiano.

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