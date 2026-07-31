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Laura Cáceres deja la Secretaría de Educación de Norte de Santander, ¿quién la reemplazará?
Una nueva etapa se abre para la Secretaría de Educación de Norte de Santander tras un cambio en su dirección.
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valents2121
Laura Caceres e Hilse Aldana
La opinión
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Viernes, 31 de Julio de 2026

La Secretaría de Educación de Norte de Santander tendrá relevo en su dirección tras la renuncia de Laura Cáceres Niño, quien ocupó el cargo desde el inicio de la administración del gobernador William Villamizar.

Cáceres estuvo en la dependencia hasta el pasado 29 de julio y ahora asumirá nuevos retos profesionales.

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En su lugar fue designada Hilse Yamile Aldana Pérez, quien asumirá funciones desde este lunes 3 de agosto, ella cuenta con amplia trayectoria en el sector educativo del departamento y en anteriores oportunidades se desempeñó como secretaria encargada.

Aldana Pérez venía ejerciendo como rectora de una institución educativa de la región. Para asumir la Secretaría de Educación solicitará una licencia no remunerada en su actual cargo.

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