Norte de Santander impulsa agenda regional ante la nueva bancada del Congreso

La construcción de una agenda legislativa que impulse los proyectos estratégicos de Norte de Santander marcó la participación de la Gobernación en la socialización del Plan Estratégico Regional, convocada por la RAP El Gran Santander junto con la nueva bancada del Congreso de la República. El encuentro, realizado en Bogotá, abrió un espacio de articulación para gestionar el respaldo del Gobierno nacional y del Legislativo a las principales apuestas de desarrollo de la región.

Durante la mesa de trabajo, el gobernador William Villamizar presentó las iniciativas que el departamento considera prioritarias para fortalecer la competitividad, la conectividad, la infraestructura, el desarrollo económico y la sostenibilidad, e invitó a los congresistas a convertirlas en una agenda conjunta que permita materializarlas mediante el próximo Plan Nacional de Desarrollo y otras fuentes de financiación.

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Entre las principales apuestas se encuentran la conexión vial entre Cúcuta y Ocaña mediante la construcción de un túnel que reduciría significativamente los tiempos de desplazamiento; el desarrollo del Tren del Catatumbo para fortalecer la competitividad del sector productivo; la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para el área metropolitana de Cúcuta y la conexión del departamento al gasoducto nacional para garantizar el suministro de gas a la industria regional.

El mandatario también planteó la necesidad de avanzar en la apertura permanente de los puentes internacionales con Venezuela, mejorar los procesos aduaneros y migratorios para facilitar el comercio binacional, y continuar impulsando proyectos que fortalezcan la competitividad empresarial de la región.