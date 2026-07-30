Derrame de ACPM tras volcamiento de tractocamión en la vía Pamplona-Cúcuta activa alerta preventiva

Un tractocamión que transitaba en la vía Pamplona-Cúcuta se volcó este jueves 30 de julio, provocando el derrame de ACPM. Tras la situación con el combustible, la empresa Veolia Aguas del Norte de Santander, activó protocolos de emergencia por la cercanía del incidente al río Pamplonita.

Según el concesionario Unión Vial Río Pamplonita, el siniestro vial se produjo en el punto de referencia PR 110+000. Tras el hecho, personal de emergencia llegó al sitio para ejecutar acciones en busca de evitar riesgos derivados del derrame.

Asimismo, la concesión informó que coordina la atención de la emergencia con las autoridades y la empresa a la que pertenece el vehículo.

Por su parte, Veolia Aguas del Norte de Santander señaló que el hecho se dio a cerca de 20 kilómetros aguas arriba de la principal captación del sistema de acueducto Pamplonita.

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Ante el suceso, la empresa detalló que activó su plan de emergencia y contingencia, desplegando recursos técnicos y humanos en la zona para prevenir una afectación al servicio de agua potable.

Entre las medidas implementadas se encuentran la instalación de barreras flotantes, el monitoreo permanente en la calidad del agua y sistema de bioalarma.

Por ahora, Veolia aseguró que, el sistema de acueducto mantiene sus operaciones con normalidad y de manera preventiva, se estableció una alerta amarilla mientras continúan el seguimiento a la situación.

No obstante, la empresa hizo un llamado a la calma de la ciudadanía e instó a que se informen únicamente por medio de canales oficiales.