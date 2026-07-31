La Imprenta Nacional ya ha producido más de 550 mil documentos de alta seguridad

Con elementos tecnológicos de alta seguridad, mejoras en accesibilidad y una propuesta gráfica que resalta los valores culturales y la biodiversidad del país, la Imprenta Nacional de Colombia (INC) alcanzó un a meta importante en lo que se refiere a la producción de documentos de alta seguridad, más de 330.000 pasaportes colombianos y más de 121.000 cédulas de extranjería.



El balance fue entregado por la entidad que desde hace poco más de tres meses usa la nueva maquinaria que cuenta con los más altos estándares internacionales para producir documentos de seguridad con tecnología nacional.



La gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, indicó que la personalización del nuevo modelo de pasaporte colombiano avanza como parte de la estrategia para fortalecer la capacidad del Estado en la producción de documentos de alta seguridad.



“Cada libreta personalizada en la INC representa un paso hacia una mayor autonomía tecnológica y una infraestructura pública preparada para responder a las necesidades del país”, señaló, mientras que “las nuevas Cédulas de Extranjería fueron diseñadas conjuntamente de la mano con Migración Colombia, mientras que su producción se realiza 100% en la planta de la INC, mediante tecnología y talento humano colombianos”.

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Precisó además que tanto los pasaportes como las cédulas, “integran niveles de seguridad uno, dos y tres y protección contra la falsificación, sin incrementar los costos de producción, cumplen con la norma internacional OACI 9303”. Los documentos que ya se han impreso son distribuidas desde la INC a los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios de Migración Colombia en todo el país.



“La personalización del pasaporte colombiano representa mucho más que un proceso industrial. Significa que uno de los documentos más importantes para los ciudadanos, aquel que los identifica y acompaña en cada viaje al exterior, es personalizado por una entidad pública que ha fortalecido su infraestructura tecnológica y sus capacidades productivas para responder a los desafíos del país”, informó la gerente.



Planteó además que “estos resultados hacen parte de un proceso de modernización desarrollado durante los últimos dos años, que permitió fortalecer la infraestructura tecnológica, optimizar los procesos productivos y ampliar la capacidad operativa de la INC para asumir nuevos retos en materia de identidad y seguridad documental”.



La funcionaria finalmente dijo que este proceso constituye la primera fase de un proyecto nacional orientado a “consolidar una producción estatal moderna, segura y cada vez más autónoma en materia de documentos oficiales. Con estos resultados, la INC reafirma su capacidad para producir documentos de alta seguridad y fortalecer la autonomía tecnológica del Estado”.

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