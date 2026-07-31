Contraloría inspecciona a la UNGRD y Fiduprevisora por manejo de recursos públicos

La Contraloría General de la República extendió este viernes sus labores de inspección a la Fiduprevisora y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de la visita de control realizada días atrás en el Ministerio de Hacienda.



En el caso de la UNGRD, la inspección comprende la revisión de contratos relacionados con la atención de la emergencia ocasionada por la temporada de lluvias en el departamento de Córdoba, con el fin de establecer si los recursos fueron administrados y ejecutados conforme a la normativa vigente.

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El director de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), Andrés Felipe Cifuentes, explicó que las inspecciones buscan contrastar documentalmente la información recopilada durante la visita al Ministerio de Hacienda y seguir el recorrido de los recursos públicos desde la autorización de las partidas presupuestales hasta su ejecución por parte de las entidades.



Según el funcionario, el equipo de la Contraloría revisa cómo fueron autorizados los recursos, cuáles fueron los giros efectuados por el Ministerio de Hacienda, cuánto dinero fue canalizado a través de la Fiduprevisora y qué montos llegaron finalmente a la UNGRD, verificando que toda la cadena presupuestal, jurídica y contractual cuente con los soportes correspondientes.

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Cifuentes señaló que, durante la revisión adelantada en el Ministerio de Hacienda, la entidad encontró información relevante que "podría superar lo que la función de advertencia dictaminó", aunque aclaró que los datos deberán ser analizados una vez concluya la actuación de Policía Judicial.



El funcionario indicó que las diligencias en la Fiduprevisora y la UNGRD se extenderán hasta el lunes y martes de la próxima semana. Posteriormente, toda la información será trasladada a la Contraloría General para su análisis y entregada a la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas, que establecerá la magnitud de los recursos comprometidos y verificará el sustento presupuestal, jurídico, técnico y contractual de las operaciones revisadas.



Estas diligencias se producen luego de que, el pasado 28 de julio, la Contraloría iniciara una inspección en el Ministerio de Hacienda tras advertir un aumento en la contratación pública luego del levantamiento de la Ley de Garantías.

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En esa oportunidad, el organismo informó que entre el fin de la vigencia de esa restricción y el 21 de julio se suscribieron 14.414 contratos por cerca de $4,55 billones, lo que representó un incremento del 22,5% frente al mismo periodo de 2022.



También señaló que alrededor de 11.000 de esos contratos fueron adjudicados de manera directa.



Frente a la visita, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que funcionarios de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata fueron recibidos por el director general, Javier Pava Sánchez; el secretario general, Michael Oyuela, y la jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Isabel Arboleda, quienes manifestaron estar dispuestos a suministrar la información requerida por el ente de control.



Por su parte, Pava Sánchez, aseguró que la entidad recibe la inspección "con toda tranquilidad y confianza" y sostuvo que la gestión de los recursos para la atención de las víctimas de desastres se ha realizado con transparencia.



La Fiduprevisora también confirmó la presencia de los funcionarios de la Unidad Especial de Policía Judicial y señaló que atenderá el requerimiento con total disposición para entregar la información solicitada y que colaborará con los organismos de control.

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