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La ciudad quedó herida, pero ‘Cúcuta’ siguió en pie, crónica de cómo ocurrió el atentado terrorista del Eln
Avanza la búsqueda de los autores de los bombazos que resultaron en 11 policías y tres civiles heridos. Conozca cómo llegó el camión bomba hasta el comando de la Policía en Norte de Santander.
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Atentado en Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Leonardo Oliveros
Leonardo Favio Oliveros
Domingo, 2 de Agosto de 2026

El escenario de este amanecer de terror fue la vía que conduce a Cenabastos, a pocos metros de la avenida Los Libertadores. El objetivo eran las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor).

Un camión turbo de chasis blanco fue estacionado a unos 10 metros del comando del Denor, junto al inmenso letrero “Cúcuta”, dividido en tres sílabas sobre el separador de la vía. Estaba cargado con bultos de papa y zanahoria, o al menos eso parecía, por lo que pasó desapercibido durante su recorrido.

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De acuerdo con información conocida por este medio, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía reconstruyó el recorrido del vehículo. Presuntamente, el conductor salió desde el corregimiento de San Faustino (Cúcuta), pasó frente a la cárcel, tomó la vía Panamericana hasta la avenida Los Libertadores y luego ingresó, en contravía, por la calle que conduce a Cenabastos.

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Al parecer, sujetos que se movilizaban en dos motocicletas y otro vehículo acompañaron al hombre que conducía el camión bomba.

La lluvia de tatucos

Una vez fue estacionado el vehículo, comenzó una lluvia de tatucos contra las instalaciones policiales. “¡Central, Central, le están dando duro al comando de la Policía! ¡Le están dando duro!”, fue la estremecedora frase, cargada de nerviosismo, que pronunció por el radio de comunicaciones el uniformado que estaba de guardia. El audio hoy circula ampliamente en redes sociales.

Al principio todo fue confusión y miedo. Videos captados por cámaras de seguridad de Cenabastos muestran el pánico de quienes a esa hora cargaban y descargaban plátano, papa, yuca, tomate, cebolla y otros productos del campo, así como de comerciantes y compradores.

Fue una verdadera carrera por salvar la vida. Todos buscaron refugio mientras las explosiones caían prácticamente al lado de ellos.

Uno, dos, tres, cuatro... así quedaron registradas varias detonaciones en videos grabados con celulares, mientras una columna de humo y las luces provocadas por las explosiones iluminaban el oscuro cielo. Después llegó la gran detonación que destruyó por completo el camión.

“¡Como en Gaza!”, escribieron algunos internautas al observar las dramáticas imágenes difundidas en redes sociales, grabadas desde Cenabastos y edificios residenciales cercanos.

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En la zona del ataque, el olor a quemado impregnaba el ambiente. Los ventanales de comercios, hoteles y viviendas quedaron reducidos a miles de fragmentos; varias oficinas del comando del Denor terminaron destruidas y el camión desde el cual se perpetró el atentado quedó convertido en chatarra.

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El sistema artesanal utilizado para lanzar los cilindros explosivos permaneció casi intacto. Según la Policía, tenía capacidad para unos 15 artefactos, cifra que coincide con el número de cilindros contabilizados en el lugar.

Algunos bultos de papa y zanahoria permanecieron completos, mientras otros quedaron esparcidos sobre el asfalto. Aunque muchos no se rompieron, las verduras presentaban una textura blanda, posiblemente por efecto de la onda explosiva.

Policías y una tintera, entre los heridos

Las redes sociales también se convirtieron en la ventana de imágenes que estremecieron a los cucuteños. Una de ellas mostraba a tres policías, vestidos con shorts y camiseta, cubiertos de polvo y ensangrentados, sentados sobre el piso mientras sus compañeros les prestaban los primeros auxilios antes de trasladarlos a centros asistenciales.

A pesar de la magnitud del ataque, no se reportaron víctimas fatales, según el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien fue el primero en llegar a Cúcuta. Hacia las 7:30 de la mañana ya se encontraba en la ciudad evaluando la situación de orden público.

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“Fue un cobarde ataque contra nuestra comunidad cucuteña y contra las instalaciones de nuestra Policía. Lamentablemente tuvimos 11 policías lesionados, tres de ellos gravemente heridos y en cuidados intensivos; los otros ocho permanecen en observación. Además, tres civiles que se encontraban en los alrededores también resultaron heridos”, afirmó el alto oficial.

Entre los lesionados figura una comerciante de tinto, quien cada madrugada trabaja en los semáforos de la avenida y en Cenabastos.

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Según las investigaciones preliminares, detrás del atentado estaría el Ejército de Liberación Nacional (Eln). El general Rincón calificó la acción terrorista como “demencial”. 

Los policías heridos fueron trasladados a un centro médico, tres de ellos permanecían en cuidados intensivos
Los policías heridos fueron trasladados a un centro médico, tres de ellos permanecían en cuidados intensivos
Los explosivos fueron camuflados entre bultos de papa y zanahoria. / Fotos: Carlos Ramírez-La Opinión
Los explosivos fueron camuflados entre bultos de papa y zanahoria. / Fotos: Carlos Ramírez-La Opinión
atentado
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Antes de la detonación del camión-bomba fueron lanzados desde el vehículounos 15 artefactos explosivos.
Antes de la detonación del camión-bomba fueron lanzados desde el vehículounos 15 artefactos explosivos.

 

“No vamos a ser inferiores. Vamos a trabajar conjuntamente con nuestras Fuerzas Militares y demás autoridades, no solamente para ubicarlos, identificarlos y capturarlos, sino también para detener a quienes quieren hacerle daño a nuestro país y a nuestra comunidad”, manifestó.

Al ser consultado sobre los aparentes fallos en la inteligencia policial y militar, teniendo en cuenta que este es el tercer ataque contra la Policía en menos de una semana en Cúcuta y municipios cercanos, el general respondió que estos hechos obedecen a acciones sorpresivas.

“Son ataques inesperados. Hago un llamado a la comunidad para que, cuando sospeche de algún vehículo o persona, nos informe oportunamente. Nuestra inteligencia también ha logrado prevenir muchos atentados”, enfatizó.

Además, el director de la Policía descartó que el ataque hubiera sido ejecutado con drones.

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“Hasta ahora tenemos establecido que fue un ataque con un camión acondicionado con cilindros cargados con pólvora y amoniaco, al parecer”, explicó.

Murió La Gorda o Negrita

Los uniformados del Denor, afortunadamente, no lamentan la muerte de compañeros. Sin embargo, sí lloran la pérdida de una fiel compañera de cuatro patas.

Sobre el suelo, alcanzada por las esquirlas, quedó La Gorda, también conocida como Negrita, la perra que acompañaba diariamente a los policías y que se convirtió en la única víctima mortal del atentado.

Quedarán en la memoria de los uniformados sus recorridos por las instalaciones, su docilidad para dejarse acariciar y su inconfundible pelaje blanco, marrón y negro, además de uno de sus ojos color perla.

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