La ciudad quedó herida, pero ‘Cúcuta’ siguió en pie, crónica de cómo ocurrió el atentado terrorista del Eln

El escenario de este amanecer de terror fue la vía que conduce a Cenabastos, a pocos metros de la avenida Los Libertadores. El objetivo eran las instalaciones del Departamento de Policía de Norte de Santander (Denor).

Un camión turbo de chasis blanco fue estacionado a unos 10 metros del comando del Denor, junto al inmenso letrero “Cúcuta”, dividido en tres sílabas sobre el separador de la vía. Estaba cargado con bultos de papa y zanahoria, o al menos eso parecía, por lo que pasó desapercibido durante su recorrido.

Lea: Presidente electo De la Espriella rechaza atentado terrorista contra instalaciones de la Policía en Norte de Santander

De acuerdo con información conocida por este medio, la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía reconstruyó el recorrido del vehículo. Presuntamente, el conductor salió desde el corregimiento de San Faustino (Cúcuta), pasó frente a la cárcel, tomó la vía Panamericana hasta la avenida Los Libertadores y luego ingresó, en contravía, por la calle que conduce a Cenabastos.

Al parecer, sujetos que se movilizaban en dos motocicletas y otro vehículo acompañaron al hombre que conducía el camión bomba.

La lluvia de tatucos

Una vez fue estacionado el vehículo, comenzó una lluvia de tatucos contra las instalaciones policiales. “¡Central, Central, le están dando duro al comando de la Policía! ¡Le están dando duro!”, fue la estremecedora frase, cargada de nerviosismo, que pronunció por el radio de comunicaciones el uniformado que estaba de guardia. El audio hoy circula ampliamente en redes sociales.

Al principio todo fue confusión y miedo. Videos captados por cámaras de seguridad de Cenabastos muestran el pánico de quienes a esa hora cargaban y descargaban plátano, papa, yuca, tomate, cebolla y otros productos del campo, así como de comerciantes y compradores.

Fue una verdadera carrera por salvar la vida. Todos buscaron refugio mientras las explosiones caían prácticamente al lado de ellos.

Uno, dos, tres, cuatro... así quedaron registradas varias detonaciones en videos grabados con celulares, mientras una columna de humo y las luces provocadas por las explosiones iluminaban el oscuro cielo. Después llegó la gran detonación que destruyó por completo el camión.

“¡Como en Gaza!”, escribieron algunos internautas al observar las dramáticas imágenes difundidas en redes sociales, grabadas desde Cenabastos y edificios residenciales cercanos.

En la zona del ataque, el olor a quemado impregnaba el ambiente. Los ventanales de comercios, hoteles y viviendas quedaron reducidos a miles de fragmentos; varias oficinas del comando del Denor terminaron destruidas y el camión desde el cual se perpetró el atentado quedó convertido en chatarra.

Ingrese: Gobernación de Norte de Santander ofrece $100 millones de recompensa tras atentado en Cúcuta

El sistema artesanal utilizado para lanzar los cilindros explosivos permaneció casi intacto. Según la Policía, tenía capacidad para unos 15 artefactos, cifra que coincide con el número de cilindros contabilizados en el lugar.

Algunos bultos de papa y zanahoria permanecieron completos, mientras otros quedaron esparcidos sobre el asfalto. Aunque muchos no se rompieron, las verduras presentaban una textura blanda, posiblemente por efecto de la onda explosiva.

Policías y una tintera, entre los heridos

Las redes sociales también se convirtieron en la ventana de imágenes que estremecieron a los cucuteños. Una de ellas mostraba a tres policías, vestidos con shorts y camiseta, cubiertos de polvo y ensangrentados, sentados sobre el piso mientras sus compañeros les prestaban los primeros auxilios antes de trasladarlos a centros asistenciales.

A pesar de la magnitud del ataque, no se reportaron víctimas fatales, según el director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien fue el primero en llegar a Cúcuta. Hacia las 7:30 de la mañana ya se encontraba en la ciudad evaluando la situación de orden público.

“Fue un cobarde ataque contra nuestra comunidad cucuteña y contra las instalaciones de nuestra Policía. Lamentablemente tuvimos 11 policías lesionados, tres de ellos gravemente heridos y en cuidados intensivos; los otros ocho permanecen en observación. Además, tres civiles que se encontraban en los alrededores también resultaron heridos”, afirmó el alto oficial.

Entre los lesionados figura una comerciante de tinto, quien cada madrugada trabaja en los semáforos de la avenida y en Cenabastos.

Le puede interesar: Dinero habría motivado el asesinato de un hombre en la vereda Patillales, Cúcuta

Según las investigaciones preliminares, detrás del atentado estaría el Ejército de Liberación Nacional (Eln). El general Rincón calificó la acción terrorista como “demencial”.