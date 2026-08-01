Cenabastos aclara que no explotó un carro bomba en sus instalaciones tras atentado en Cúcuta

La Central de Abastos de Norte de Santander (Cenabastos) se vio obligada a cerrar sus puertas durante casi dos horas mientras se verificaba la situación de seguridad tras el ataque terrorista que se presentó en horas de la madrugada de este sábado 1 de agosto contra las instalaciones del comando de la Policía (Denor)

La Opinión habló con la administradora de Cenabastos, Andrea Sanabria, quien informó que el personal de seguridad activó los protocolos de emergencia para proteger a los comerciantes, compradores y las instalaciones del lugar.

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Sanabria dio a conocer que entre las 3:41 y 5:35 de la mañana se cerraron los portones de ingreso, mientras se hacía la verificación de los posibles riesgos.

Asimismo, subrayó que, únicamente hubo daños en algunos vidrios en una de las entradas y no se presentaron personas heridas al interior del complejo.

Por otro lado, la administradora desmintió las versiones de que al interior de la propiedad había explotado un carro bomba.

Según el relato del personal que se presenció los hechos, tras las explosiones se escucharon varias ráfagas de disparos.