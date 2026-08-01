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La violencia no puede ser el camino: Fenalco Norte de Santander rechaza atentado en Cúcuta y exige justicia
El gremio manifestó su solidaridad con la Policía y los civiles afectados, y pidió a las autoridades identificar y judicializar a los responsables del ataque.
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cesarmuñoz
Atentado al Denor, daños en concesionario. Foto: Carlos Ramírez / La Opinión.
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La Opinión
Sábado, 1 de Agosto de 2026

La Federación Nacional de Comerciantes de Norte de Santander (Fenalco), rechazó el atentado terrorista de este sábado 1 de agosto, en el que con explosivos fue atacada la Policía Nacional.

El gremio destacó que estos hechos no pusieron en riesgo solamente la vida del personal uniformado y la ciudadanía, sino que también ocasionaron daños materiales a un concesionario de vehículos de la zona.

Lea aquí: El terror del cielo del Catatumbo: ataques con drones han dejado dos civiles y cinco soldados muertos

Mediante un comunicado, la organización expresó su solidaridad con la Policía Nacional y los civiles afectados por el ataque.

Asimismo, pidieron celeridad a las autoridades para identificar y judicializar a los causantes del hecho.

Por último, Fenalco insistió en que la violencia y el terrorismo no pueden ser camino para resolver diferencias e invitaron a defender la institucionalidad, democracia y paz.

 

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