La violencia no puede ser el camino: Fenalco Norte de Santander rechaza atentado en Cúcuta y exige justicia

La Federación Nacional de Comerciantes de Norte de Santander (Fenalco), rechazó el atentado terrorista de este sábado 1 de agosto, en el que con explosivos fue atacada la Policía Nacional.

El gremio destacó que estos hechos no pusieron en riesgo solamente la vida del personal uniformado y la ciudadanía, sino que también ocasionaron daños materiales a un concesionario de vehículos de la zona.

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Mediante un comunicado, la organización expresó su solidaridad con la Policía Nacional y los civiles afectados por el ataque.

Asimismo, pidieron celeridad a las autoridades para identificar y judicializar a los causantes del hecho.

Por último, Fenalco insistió en que la violencia y el terrorismo no pueden ser camino para resolver diferencias e invitaron a defender la institucionalidad, democracia y paz.