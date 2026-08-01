Gobernación de Norte de Santander ofrece $100 millones de recompensa tras atentado en Cúcuta

La Gobernación de Norte de Santander rechazó los hechos presentados en la madrugada de este sábado 1 de agosto en Cúcuta y dio a conocer el balance de heridos de la situación presentada en inmediaciones a al comando de la Policía de Norte de Santander (Denor).

De acuerdo con el balance entregado por el secretario de Seguridad del departamento, George Quintero, el ataque deja 11 heridos, entre ellos ocho uniformados y tres civiles, quienes se encuentran recibiendo atención médica.

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Como parte de la respuesta institucional para dar con el paradero de los responsables, la Gobernación ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar con la captura de los autores

Asimismo, Quintero informó que se llevará a cabo un consejo extraordinario de seguridad con autoridades a nivel nacional para evaluar la situación.

La administración departamental expresó su solidaridad con los afectados de este suceso.