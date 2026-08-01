Defensoría del Pueblo alerta por escalada de violencia tras atentado contra la Policía en Cúcuta

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el atentado con explosivos ocurrido en la madrugada de este viernes contra el comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, hecho que dejó 11 policías y tres civiles heridos.

A través de un comunicado, la entidad señaló que la detonación de un carro bomba en una zona urbana representa una escalada de violencia que incrementa los riesgos para la población civil y genera temor entre la ciudadanía.

La Defensoría recordó que este ataque se suma a otros hechos registrados durante la última semana en el departamento, entre ellos el atentado contra el mayor José Luis Vargas, comandante de la Estación de Policía de Puerto Santander, y la emboscada contra el coronel Jorge Andrés Bernal Granada, comandante de la Policía de Norte de Santander, en la vía entre El Zulia y Sardinata.

Para la entidad, estos hechos evidencian una intensificación de las acciones violentas dirigidas contra la Fuerza Pública y un aumento de la exposición de la población civil a situaciones de riesgo.

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En el pronunciamiento, la Defensoría reiteró que el derecho a la vida debe prevalecer en cualquier circunstancia y recordó que las partes involucradas en el conflicto están obligadas a respetar los principios de humanidad, precaución y proporcionalidad, evitando acciones que generen afectaciones indiscriminadas o terror entre la población.

Asimismo, hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que cesen toda acción violenta y respeten a la población civil, sus bienes y la infraestructura esencial para las comunidades.

La entidad también instó a las autoridades nacionales, departamentales y locales a fortalecer las medidas de prevención, protección y respuesta frente a los riesgos que enfrenta Norte de Santander, así como avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y evitar nuevas afectaciones.

Finalmente, expresó su solidaridad con los integrantes de la Fuerza Pública y los civiles que resultaron heridos en el atentado, y manifestó su deseo de una pronta recuperación para las víctimas.

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