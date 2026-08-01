Mindefensa anuncia $200 millones de recompensa por autores de atentado en Cúcuta

El saliente ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó del atentado con carro bomba y varias exposiciones contra el Comando de Policía en Cúcuta, en la madrugada de este sábado, fue el Eln, por lo que anunció que se ofrece una recompensa en contra de sus autores hasta de $200 millones.



Sánchez, quien pese a estar de licencia hasta el próximo lunes, se pronunció en su cuenta de X, en donde además de rechazar la acción violenta que afectó a por lo menos 11 personas (agentes de policías y civiles), dijo que se van a judicializar a sus autores.



“Condenamos con absoluta firmeza los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta. Los responsables son los narcoterroristas del Eln, organización criminal responsable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, narcotráfico, minería ilegal y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario”.

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Advirtió el ministro Sánchez que “no representan ninguna causa social; representan el terror y el crimen. A quienes pretenden sembrar miedo, afectar a la población y desafiar al Estado, encontrarán siempre una respuesta contundente, legítima y dentro de la ley”.



Anunció además que dispuso del fortalecimiento y despliegue inmediato de “las capacidades de nuestra Fuerza Pública para proteger a los ciudadanos, esclarecer estos hechos y perseguir hasta capturar a todos los responsables. Cúcuta no está sola. El Estado está con ustedes y no permitiremos que el terrorismo imponga su voluntad sobre los colombianos. Ofrecemos una recompensa de hasta $200 millones por información que permita ubicar y capturar a los responsables de estos atentados”.

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