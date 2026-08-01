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‘Negrita’, la perrita que acompañaba a los policías del Denor, murió tras el atentado en Cúcuta
Lo sucedido con la mascota ha despertado mensajes de solidaridad en redes sociales y reavivó el rechazo ciudadano frente al ataque.
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cesarmuñoz
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Sábado, 1 de Agosto de 2026

La muerte de Negrita genera rechazo en la comunidad, la perrita que era conocida de manera cariñosa como ‘Gorda’, quedó en medio de las explosiones que se presentaron en el ataque al comando del Denor en la madrugada de este sábado 1 de agosto. La canina acompañaba diariamente a los uniformados en la instalación policial, por lo cual se había ganado el cariño de los mismos.

Lea aquí: El terror del cielo del Catatumbo: ataques con drones han dejado dos civiles y cinco soldados muertos

El concejal de Cúcuta, Víctor Caicedo, condenó el ataque a través de sus redes sociales e hizo énfasis en lo sucedido con la mascota. “Ningún atentado tiene justificación cuando pone en riesgo vidas inocentes. Hoy, además de las personas heridas, este perrito perdió la vida, recordándonos que el terror también alcanza a quienes no tienen voz”, expresó.

El hecho deja un saldo de ocho miembros de la Policía y tres civiles heridos. Además, se reportaron daños en comercios aledaños a la zona.

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