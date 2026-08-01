Cúcuta amanece con atentado contra el comando de Policía de Norte de Santander

Varias explosiones sacudieron a Cúcuta en la madrugada de este sábado 1 de agosto de 2026. Según información preliminar, los hechos se habrían registrado en inmediaciones del comando de la Policía de Norte de Santander y en la entrada de Cenabastos.

En el hecho varias personas resultaron heridas. Así mismo este medio de comunicación conoció de manera extraoficial, que un camión con explosivos habría sido dejado en las afueras del comando.

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De manera preliminar, se conoce que una sede del banco BBVA también habría sufrido afectaciones.

Se espera el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, quienes ya investigan lo ocurrido.