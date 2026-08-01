Colombia se juega el pase a la final en el fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos

La selección Colombia femenina de mayores avanzó a las semifinales del torneo de fútbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las colombianas se clasificaron como segundas del Grupo B con seis puntos, luego de vencer 3-0 a Puerto Rico en el cierre de la fase de grupos. Ahora enfrentará este martes a Venezuela por un cupo en la final de las justas del Caribe.

Colombia abrió el marcador en el primer tiempo con un gol de Ingrid Guerra, al minuto 25. Nueve minutos más tarde, al 34', Fernanda Viáfara amplió la ventaja para el 2-0 con el que el equipo nacional se fue al descanso.

En la segunda mitad, María Nela Carvajal anotó al minuto 74 y sentenció el triunfo 3-0, asegurando la clasificación de Colombia a las semifinales del certamen.

La formación colombiana fue: Jimena Ospina; Melissa Moreno, Stefanía Perlaza, Fernanda Viáfara y Angie Salazar; Ana Milé González, Mariana Muñoz y Daniela Garavito; Kelly Ibargüen, Ingrid Guerra y Michelle Vásquez.

Las cafeteras solo perdieron un partido, 1-0 frente a México, selección que terminó primera del grupo con siete puntos. En la jornada inaugural habían derrotado 5-0 a Jamaica.

Cabe recordar que Colombia fue subcampeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014, tras perder la final ante México. En la edición de 2023, disputada en El Salvador, no participó debido a que coincidía con el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, torneo en el que alcanzó los cuartos de final y cayó 2-1 frente a Inglaterra.

Por el Grupo A, los clasificados fueron Venezuela, líder invicta con nueve puntos, y El Salvador, con seis unidades.

La 'Vinotinto' será la rival de la 'Tricolor' en el compromiso que se disputará este martes, a las 2:00 de la tarde, en el Moca Stadium de la capital dominicana.

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En la otra semifinal se enfrentarán México y El Salvador, a las 6:00 p.m. Los ganadores disputarán la medalla de oro, mientras que los perdedores jugarán por el bronce.

Alegría total

Tras la victoria sobre Puerto Rico, las colombianas destacaron la clasificación a las semifinales y la posibilidad de asegurar una de las tres medallas: oro, plata o bronce.

Ingrid Guerra expresó: "Felices por haber alcanzado la clasificación. Trabajamos fuerte y tenemos expectativas muy altas". La delantera también resaltó que "el torneo ha sido exigente, ya que debemos recuperarnos en un solo día y la carga física ha sido muy alta".

Por su parte, María Nela Carvajal aseguró: "Sabíamos que teníamos que salir a comernos al rival. Este partido definía la clasificación. Antes del encuentro estábamos quedando eliminadas, pero sabemos lo que representa Colombia: garra y corazón".

Carvajal hacía referencia al empate parcial frente a las puertorriqueñas, resultado que en ese momento dejaba a Colombia fuera de las semifinales. Sin embargo, el equipo reaccionó a tiempo y consiguió la victoria.

La jugadora también celebró su debut con la selección de mayores y el haber marcado uno de los goles del triunfo.

"Muy feliz con la selección de mayores. Pude anotar y ayudar a mi equipo, así que estoy muy contenta", subrayó.

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Venezuela, rival de esta tarde, dominó el Grupo A de principio a fin, tras derrotar a Costa Rica (3-0), El Salvador (2-0) y República Dominicana (1-0).

Históricamente, colombianas y venezolanas se han enfrentado en 19 ocasiones, entre partidos oficiales y amistosos. El balance favorece ampliamente a Colombia, con 15 victorias, dos empates y dos derrotas.

El duelo más reciente se disputó en la pasada Liga de Naciones, torneo en el que la 'Tricolor' se coronó campeona tras imponerse 2-1 sobre Venezuela.

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