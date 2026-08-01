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¿Qué pasó con Vozinha? En Chile lo esperan y hay rumores de su llegada al fútbol marroquí
Desde Europa mencionan que el arquero de Cabo Verde adelanta negociaciones con el RS Berkane.
Authored by
cesarmuñoz
Vozinha. Foto: IG fifaworldcup
Colprensa
Colprensa
Sábado, 1 de Agosto de 2026

Aunque Colo Colo anunció la vinculación del arquero de Cabo Verde, Vozinha, ahora desde Marruecos se menciona que el guardameta llegaría a ese país y no a suelo austral.

Ante estos rumores, Jaime Pizarro, director ejecutivo de Colo Colo, salió a dar declaraciones sobre el caso, mencionando que el club austral ha mantenido conversaciones permanentes con el jugador que solicitó unos días para arreglar unos temas personales para presentarse al club.

“Hemos mantenido el contacto con el jugador y su representante, quien solicitó un plazo adicional para que pueda cumplir con unos temas personales, ya que ha estado en Cabo Verde, luego en Lisboa, pero seguro tendremos noticias próximamente sobre su itinerario para llegar al club”, sostuvo Pizarro.

El Director Ejecutivo de Colo Colo también mencionó que “entiendo que Vozinha ha tenido que estar en el consulado para pedir los permisos de ingreso para el tema laboral, y esperamos que pronto podamos confirmar su día de llegada.

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Así mismo, enfatizó que esperarán un tiempo prudente, pero que todo se debe aclarar de manera rápida para contar con el jugador que empiece los trabajos con el equipo.

Algo que también confirmó el entrenador Fernando Ortiz, quien habló directamente con el arquero. “Tuve un diálogo con Vozinha como le gusta que le digan a él; a mí me gusta más Josimar, que es como se llama, pero lo sentí contento, feliz y, aunque no es tan expresivo, está feliz de poder estar con nosotros, pero tiene sus cosas personales por resolver para poder contar con él”.

El jugador firmaría un acuerdo por seis meses, con la posibilidad de ampliarlo por un año, según el presidente Aníbal Mosa.

Aunque el club anunció el fichaje en sus redes sociales, el jugador todavía no ha publicado nada en sus propias cuentas sobre su llegada al equipo chileno.

Tomado de El Colombiano.

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