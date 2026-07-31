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Conmebol toma distancia del bloque que rechazó la propuesta de la FIFA para el Mundial 2030
Mientras Europa, Asia y Concacaf rechazaron la iniciativa, la organización solicitó información adicional antes de pronunciarse.
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cesarmuñoz
Alejandro Domínguez, Conmebol. Foto: X Conmebol.
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Viernes, 31 de Julio de 2026

Conmebol no se unió al bloque que rechazó la propuesta del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, de abrir la posibilidad de que inversionistas externos inyecten capital en el ente rector del fútbol de cara al Mundial de 2030. El organismo suramericano emitió el viernes un comunicado en el que no dejó clara su postura respecto a la iniciativa.

“La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza”, dice el comunicado que compartieron después de que su Consejo directivo se reuniera y tras haber preguntado a las federaciones.

De acuerdo con lo que manifestó el ente que rige el balompié en la parte sur de América, donde tres de sus diez federaciones miembro ostentan títulos mundiales (Brasil 4, Argentina 3 y Uruguay 2), desde que tuvieron conocimiento de la iniciativa, una semana después de la final del Mundial de Norteamérica, empezaron a preguntar en sus asociaciones miembro sobre lo que pensaban.

Aunque no lo dijeron de manera abierta, seguro la mayoría de las federaciones se inclinaban a estar de acuerdo con el proyecto que tiene como objetivo recolectar 10.000 millones de dólares de aquí a 2030 y por el que, según la información que se conoce, las entidades nacionales que voten a favor antes del 19 de septiembre recibirán 40 millones de dólares, cifra muy superior a los cerca de 12 millones que reciben para impulsar el deporte actualmente.

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Por eso “Conmebol solicitó a la Fifa información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto Fifa Forward Enterprise”, manifestó el ente rector del balompié en esta parte del continente.

¿A qué federaciones no se unió Conmebol?

En su comunicado, la Conmebol manifestó que para ellos la prioridad es el fútbol. Además, dijo que entendían que el desarrollo del mismo requiere de decisiones de carácter comercial y financiera, pero que deben estar al servicio del deporte y no por encima de “su esencia”. 

Todos esos organismos, que en total suman 136 de las 211 federaciones miembros de la Fifa (55 Uefa, 46 AFC y 35 Concacaf), expresaron que no estaban de acuerdo con la iniciativa de manera tajante entre el lunes y el miércoles. No obstante, Conmebol mantuvo una postura un poco más mesurada con respecto al tema, al igual que sus pares de África y Oceanía.

¿Por qué Conmebol no rechazó por completo la propuesta de FIFA?

La Confederación Africana, donde Marruecos, que será uno de los organizadores ya confirmados del Mundial de 2030, tiene mucho poder, solicitó un poco más de información para analizarla en una reunión que harán la próxima semana. En Oceanía, donde hay 11 federaciones apenas, manifestaron algo igual y fueron enfáticos en la importancia de desarrollar el fútbol.

Conmebol se unió a ellos y, de por medio, podría haber un interés grande. No solo por el dinero que permitiría fortalecer el desarrollo de programas formativos y del fútbol femenino. También debido a que el ente rector del fútbol suramericano está “peleando” para que la Fifa le otorgue unos partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay para el próximo Mundial.

No por capricho, sino debido a que en 2030 se celebra el centenario de la primera edición de la Copa del Mundo, que se jugó en julio de 1930 en territorio uruguayo después de que no se pudiera hacer en Europa como consecuencia de las secuelas que dejó la Primera Guerra Mundial.

Conmebol quiere que haya encuentros en el estadio Centenario de Montevideo, donde se disputó la primera final; mientras que también propuso una candidatura compartida con los argentinos y los paraguayos para tener algunos partidos. Se dice que, para darles “contentillo”, habría un duelo en cada país y el resto de la Copa del Mundo se disputaría en España, Portugal y Marruecos, que ya son las sedes confirmadas.

Tomado de El Colombiano.

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