Santa Fe avanza a los octavos de final de la Sudamericana, donde enfrentará a River Plate

Terminó la primera fase de la Copa Sudamericana 2026, que definió a los 16 mejores equipos del continente que lucharán por el título que actualmente ostenta Lanús, de Argentina.

Brasil es el país con mayor representación en los octavos de final, con seis clubes: Vasco da Gama, Bragantino, Santos, São Paulo, Atlético Mineiro y Botafogo. Le siguen Argentina, con tres equipos (Boca Juniors, Tigre y River Plate), y Paraguay, con dos (Recoleta y Olimpia).

Los otros clasificados son Bolívar (Bolivia), Independiente Santa Fe (Colombia), Macará (Ecuador), Montevideo City Torque (Uruguay) y Cienciano (Perú).

Las llaves de ida y vuelta de los octavos de final se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto. De allí saldrán los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final, programados entre el 8 y el 17 de septiembre.

Las semifinales se jugarán el 13 y el 21 de octubre, mientras que la gran final está prevista para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, escenario que actualmente se encuentra en proceso de remodelación.

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Por Colombia, el único representante es Independiente Santa Fe, que el jueves eliminó al Caracas FC de Venezuela al vencerlo 3-0 en el estadio Metropolitano de Lara, con goles del argentino Nahuel Bustos, el uruguayo Franco Fagúndez y un autogol del venezolano Ángel Figueroa.

El compromiso se disputó en ese escenario debido al doble terremoto que afectó a Caracas el pasado 26 de junio.

En el marcador global, el León se impuso por 5-0, tras haber ganado también el partido de ida 2-0 en el estadio El Campín.

En la siguiente fase, el conjunto bogotano, campeón de la Copa Sudamericana en 2015, enfrentará a River Plate.

Los capitalinos llegaron a este torneo luego de terminar terceros del Grupo E de la Copa Libertadores, por detrás de Corinthians y Platense. Ese resultado los obligó a disputar el repechaje de los playoffs frente a Caracas, serie que resolvieron con autoridad.

Ahora el reto será considerablemente mayor. River Plate llega a esta instancia con la necesidad de recuperar protagonismo internacional.

El equipo argentino atraviesa un momento irregular en la temporada local, tras ser subcampeón del Torneo Apertura, quedar eliminado de la Copa Argentina y ubicarse en la séptima posición de la tabla anual.

River Plate e Independiente Santa Fe se han enfrentado en ocho ocasiones, con un balance de cuatro victorias para el conjunto argentino y cuatro empates.

El antecedente más reciente entre ambos se registró en la Copa Libertadores de 2021, cuando igualaron 0-0 en Bogotá y River ganó 2-1 en Buenos Aires.

Ese duelo quedó marcado como uno de los episodios más insólitos de la historia reciente del fútbol sudamericano. River recibió a Santa Fe con numerosas bajas por casos de COVID-19 y el volante Enzo Pérez tuvo que actuar como arquero durante los 90 minutos. A pesar de esa situación, el equipo argentino logró imponerse en el estadio Monumental.

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