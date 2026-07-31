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¿Qué partidos se aplazarían? La posesión de Abelardo de la Espriella afectaría al fútbol colombiano
La ceremonia de posesión del presidente electo, prevista para el 7 de agosto en Cali.
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cesarmuñoz
Abelardo posesión y FPC. Fotos: X abelardodelaespriella y nacionaloficial. El Colombiano.
Colprensa
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Viernes, 31 de Julio de 2026

Se llevará a cabo el próximo viernes.7 de agosto en la Arena USC en Cali  la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Por esta razón, la seguridad en la capital del Valle del Cauca estará centrada en este evento que tiene a varias de las personas más influyentes y poderosas del mundo dentro de los invitados.

"La ciudad de Cali es una prioridad estratégica para el gobierno nacional. Hemos dispuesto ese fortalecimiento extraordinario de nuestra fuerza pública, para proteger a los ciudadanos, garantizar la movilidad, brindar seguridad a las delegaciones nacionales e internacionales y preservar el orden público antes, durante y después de la posesión del señor presidente electo, Abelardo de la Espriella", anunció Angélica Verbel, Ministra de Defensa Interina.

Durante la semana del 3 al 9 de agosto, la fuerza pública de Cali estará enfocada en el evento de posesión. Para el jueves 6 de agosto a las 6:05 pm, estaba programado el partido entre Deportivo Cali y Águilas Doradas; Sin embargo, el presidente de la Dimayor , Carlos Mario Zuluaga, le afirmó al periódico El País de Cali que el partido se moverá para otra fecha debido al evento político.

Lea aquí: ¡Qué alegría tenerte!: el emotivo homenaje del Bayern a Luis Díaz tras su primer aniversario en Alemania

El otro partido de la semana es de los catalogados “Clase A” o de alto riesgo, entre América de Cali y Atlético Nacional, el cual estaba programado para las 8:05 de la noche el sábado 8 de agosto. Ahora, la Dimayor confirmó que el partido sí se jugará el mismo fin de semana y fue reprogramado para el domingo 9 de agosto a las 8:15 pm

Así que el saldo de partidos aplazados por la posesión del “Tigre” solo será el del Deportivo Cali contra Águilas Doradas de la fecha 4 de la Liga Betplay. Personas como el Rey de España, Javier Milei, presidente de Argentina, o el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, estarán en la Sucursal del Cielo para el evento que tiene a Abelardo de la Espriella como protagonista.

Tomado de El Colombiano.

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