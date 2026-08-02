La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
¿Qué le espera a Luis Díaz en el Bayern Múnich? Estos serán sus grandes retos
Tras el Mundial 2026, el guajiro buscará consolidarse en Alemania y competir por los títulos más importantes del continente.
Authored by
cesarmuñoz
Luis Díaz 2026. Foto: Redes sociales de Luis Díaz.
Colprensa
Colprensa
Domingo, 2 de Agosto de 2026

¿Cuándo regresan las ligas europeas a la acción? Esa es una pregunta que por estos días ronda en la familia futbolera. Tras terminar el Mundial 2026, con sede en México, Estados Unidos y Canadá, los futbolistas salieron a un corto periodo de vacaciones, que para los amantes del fútbol parece una eternidad.

Colombia tiene como principal referente a nivel internacional a Luis Díaz, quien actúa en la Bundesliga de Alemania para el Bayern Munich, el actual campeón de este campeonato. Y esta liga es la que más lejos está de iniciarse. Aquí rodará el balón el 28 de agosto.

Bayern será el encargado de darle apertura al primer juego del torneo y lo hará en el Allianz Arena, en donde recibirá al Stuttgart, a la 1:30 de la tarde, hora colombiana. El resto de la jornada se jugará al día siguiente.

El objetivo de Luis Díaz es volver a ganar la Bundesliga, pero también el de alzar el trofeo de la Champions League. A nivel individual, el guajiro espera seguir ratificándose como uno de los mejores extremos izquierdos del mundo.

Le puede interesar: Conmebol toma distancia del bloque que rechazó la propuesta de la FIFA para el Mundial 2030

Lucho firmó una temporada buenísima con el Bayern en 2025-2026, con 29 goles y 19 asistencias. En Bundesliga, el colombiano hizo 15 goles y dio 14 asistencias. En la Champions, 7 goles y 3 asistencias; en la Copa de Alemania, 3 goles y 2 asistencias y en la Supercopa de Alemania, 1 gol sin asistencias.

Con Colombia en el Mundial 2026, la producción de Luis no fue la mejor, pues solo marcó un gol y dio una asistencia en el debut ante Uzbekistán, en 5 partidos disputados

Otras ligas europeas

La Liga de España abrirá sus puertas el próximo 15 de agosto. La Premier League de Inglaterra, por su parte, tiene todo listo para regresar el 21 de este mismo mes. Ese mismo día también rodará el balón en la liga de Francia. Un día después arrancará la Liga de Italia o Serie A.

Por otro lado, la primera fase de la Champions League, considerado el torneo de clubes más importante del mundo, se iniciará el 8 de septiembre del año en curso.

Tomado de El Universal.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Atentado en Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Atentado en Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
La ciudad quedó herida, pero ‘Cúcuta’ siguió en pie, crónica de cómo ocurrió el atentado terrorista del Eln
Leonardo Favio Oliveros
Atentado en Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Atentado en Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
'Mi mamá entró y dijo: ¡nos mataron!', uno de los testimonios tras el atentado del Eln en Cúcuta
Leonardo Favio Oliveros
cucuteños emprendedores
cucuteños emprendedores
Sobrevivir para emprender: cómo un accidente transformó la vida de los cucuteños Jhan y Alejandra
La Opinión