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Satena lanzará descuentos del 15% cuando juegue la Selección Colombia
La iniciativa busca convertir cada encuentro de La Tricolor en una oportunidad para fortalecer lazos entre territorios.
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crojas
Satena
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 17 de Junio de 2026

La pasión por la Selección Colombia en el Mundial 2026 se convirtió en boleto de descuento para viajar por el país. Satena lanzó este miércoles la campaña "Tricolor", que activará beneficios especiales para sus pasajeros cada vez que el equipo del DT Néstor Lorenzo dispute un compromiso oficial en el certamen de Canadá, México y Estados Unidos.

Para el debut del equipo de Néstor Lorenzo, la aerolínea ofrecerá un 15% de descuento en todas sus rutas directas, buscando que más colombianos recorran el territorio nacional mientras siguen la competencia. Los beneficios se anunciarán oportunamente antes de cada partido y estarán disponibles a través de los canales oficiales de la compañía.

Lea: ¿Negocio o necesidad? El cooling break del Mundial movería hasta US$500 millones

"Tricolor hace parte del compromiso de Satena por acompañar los momentos que unen a los colombianos, impulsando la integración regional y llevando el orgullo nacional a cada rincón del país", afirmó el general Óscar Zuluaga, presidente de la aerolínea estatal.

La iniciativa busca convertir cada encuentro de la Selección Colombia en una oportunidad para fortalecer lazos entre territorios, promover el turismo nacional y acercar a las familias colombianas a través de la conectividad aérea que la compañía opera en regiones donde el transporte es fundamental para el desarrollo.

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