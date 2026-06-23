Colombia pierde 3 millones de días laborales al año mientras persisten las brechas de empleo

Cada trabajador en Colombia pierde, en promedio, 9,4 días de trabajo al año por ausentismo, lo que representa una pérdida agregada de casi 3 millones de días anuales para el sector empresarial, de los cuales el 58,9% corresponde a las incapacidades por enfermedad general que duran entre 1 y 2 días, periodos que deben ser asumidos directamente por las empresas y que impactan de manera inmediata sus resultados financieros.

La cifra revelada por el informe EALI 2024 de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), reflejó que la ineficiencia en los trámites provoca que el 34% de los costos directos del ausentismo correspondan a incapacidades rechazadas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), recursos que las empresas dejan de percibir por falta de una gestión técnica adecuada.

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Mientras las empresas se esfuerzan por mantener un equilibrio financiero, también enfrentan desafíos para identificar y desarrollar talento.

El Foro Económico Mundial destaca habilidades como la adaptabilidad, la creatividad y la innovación entre las más valoradas por las organizaciones, aunque estas suelen pasar desapercibidas frente a criterios tradicionales de selección. Aun así, los líderes empresariales señalan carencias en pensamiento crítico y comunicación en sus empleados.



Frente a este escenario, CI-Fast y Ser En Acción anunció una alianza estratégica orientada a ayudar a las organizaciones a recuperar recursos, optimizar procesos y fortalecer la gestión del talento humano mediante tecnología y metodologías de evaluación por competencias.

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El gerente comercial de CI-Fast, Miguel Martínez, expresó que quieren que la innovación actúe como soporte de las empresas para que el área de recursos humanos deje de ser operativa y gestione el potencial de sus empleados de manera diferente".

Explicó que CI-Fast, utiliza automatización robótica de procesos (RPA) para gestionar el ciclo de incapacidades, logrando recuperar hasta el 70% de la cartera adeudada ante EPS y ARL durante los últimos tres años. Además, reduce hasta cinco veces los tiempos operativos y transforma la información de salud en indicadores preventivos para el bienestar organizacional.

Por su parte, la CEO de Ser En Acción Mónica López, indicó que, en la era digital, el reto de los departamentos de recursos humanos no es sólo adoptar tecnología, sino gestionar el talento de forma más humana.

“Es momento de repensar cómo atraemos, desarrollamos y reconocemos a las personas, valorando sus capacidades, su potencial y sus contribuciones diarias. Porque las organizaciones que prosperarán serán aquellas donde el talento se sienta visto, escuchado y verdaderamente valorado”, agregó.

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Para profundizar en las estrategias que permiten reducir el ausentismo, disminuir la rotación y cerrar las brechas de talento, CI-Fast y Ser En Acción invitaron a gerentes de recursos humanos, directores financieros y líderes empresariales a participar en el webinar ‘¿Por qué mi empresa sigue perdiendo talento y dinero?’.

El encuentro será este jueves, 25 de junio, a las 6:00 p.m. (hora Colombia), a través del LinkedIn de Ser en Acción. Durante la actividad se analizará cómo evolucionar de una gestión transaccional a una gestión estratégica del talento, aprovechando la automatización para liberar tiempo operativo y las metodologías de evaluación para identificar el potencial humano.

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