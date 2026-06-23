Vacaciones urbanas, la tendencia que crece en Colombia y el mundo

Mientras las rutinas diarias, las pantallas y la hiperconectividad ocupan cada vez más espacio en la vida cotidiana, las familias están replanteando la manera en la que viven sus vacaciones y su tiempo libre.

Hoy, más que viajes extensos o planes lejanos, crece una tendencia alrededor de las llamadas vacaciones urbanas: experiencias cercanas que permiten reconectarse emocionalmente, compartir tiempo de calidad y construir recuerdos memorables sin salir de la ciudad.

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De acuerdo con expertos en entretenimiento y consumo, las nuevas generaciones priorizan experiencias compartidas y momentos auténticos por encima de los planes tradicionales.

A esto se suma un fenómeno cada vez más visible: familias y grupos de amigos que buscan espacios donde puedan volver a jugar juntos, desconectarse de la rutina y vivir emociones reales en equipo.

En medio de una conversación global donde constantemente se habla de “equipos”, amistades y conexión colectiva, las dinámicas familiares también empiezan a ocupar un lugar importante dentro de las experiencias de entretenimiento.

Desde “el que convence a todos de subirse” hasta “el que grita antes de arrancar” o “el que quiere repetir cada atracción”, las vacaciones se convierten en un escenario donde cada integrante del grupo asume un rol distinto y comparte momentos espontáneos que fortalecen los vínculos.

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La directora de Marketing de Salitre Mágico, Diana Zambrano, explicó que la tendencia de las vacaciones urbanas también responde a factores como el tiempo limitado, la practicidad y la necesidad de encontrar experiencias memorables cerca de casa.

Según expertos en comportamiento social, este tipo de planes permiten reducir tiempos de desplazamiento y aumentar los momentos de interacción real entre familiares y amigos.

Zambrano Indicó que, empresas como la que representa, buscan que las familias y los grupos de amigos vivan unas vacaciones memorables sin necesidad de salir de la ciudad.

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“El parque se convierte en ese lugar donde la diversión, la emoción y los momentos compartidos se unen para que los visitantes vivan experiencias inolvidables en el corazón de Bogotá”, aseguró.

Además, las experiencias extremas y compartibles se han convertido en parte fundamental de las dinámicas sociales actuales, especialmente entre jóvenes y familias que buscan actividades que generen emoción, conversación y recuerdos colectivos.

Así, las vacaciones ya no solo se miden por la distancia recorrida, sino por la capacidad de crear momentos significativos. Y en una temporada donde todos hablan de equipos, muchos coinciden en que el más importante sigue siendo la familia.

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