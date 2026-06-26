Aumenta a 920 el número de víctimas mortales y 3.360 heridos por los terremotos en Venezuela

En la tarde de este viernes 26 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, señaló que la nueva cifra de fallecidos por los terremotos registrados en Venezuela aumentó a 920, los heridos llegan a 3.360 y 172 atrapados.

Según el funcionario, 3.007 personas se han visto damnificadas y, desde los movimientos telúricos se han registrado 302 réplicas.

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Rodríguez hizo un llamado a la calma y a la unidad nacional. "Pedimos calma y unidad nacional", expresó.