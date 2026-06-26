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Aumenta a 920 el número de víctimas mortales y 3.360 heridos por los terremotos en Venezuela
El presidente de la Asamblea Nacional informó que miles de personas continúan afectadas por la emergencia y pidió calma a la población.
Authored by
cesarmuñoz
Terremotos en Venezuela 2026. Foto: cortesía.
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Viernes, 26 de Junio de 2026

En la tarde de este viernes 26 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, señaló que la nueva cifra de fallecidos por los terremotos registrados en Venezuela  aumentó a 920, los heridos llegan a 3.360 y 172 atrapados.

Según el funcionario, 3.007 personas se han visto damnificadas y, desde los movimientos telúricos  se han registrado 302 réplicas.

Lea aquí: Conferencia Episcopal de Venezuela llama a la oración y activa red de solidaridad tras los terremotos

Rodríguez hizo un llamado a la calma y a la unidad nacional. "Pedimos calma y unidad nacional", expresó.

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