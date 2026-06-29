Casa Teatro cumple diez años de impacto comunitario en Norte de Santander

El proyecto Casa Teatro cumple 10 años impactando positivamente a la población de Norte de Santander, a través del arte. Nancy García, directora general, explicó que esta idea surgió tras participar de talleres de formación del Ministerio de Cultura.

Aunque la consolidación de este proyecto duró seis años, una vez abrió sus puertas llegó a cambiar el panorama cultural en la región. Según afirmó García, desde su fundación se han inaugurado 22 salas de teatro en el departamento.

Sin embargo, uno de los hechos que más llena de orgullo a la directora es haber transformado múltiples proyectos de vida gracias a la cultura.

“Desde 2016 se han capacitado a más de 200 personas en teatro y oratoria. Además, durante nuestra trayectoria hemos realizado obras que abordan temas como la prevención del consumo de sustancias, el cuidado de los niños y el respeto a los padres”, agregó.

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Asimismo, García detalló que con su repertorio de ocho obras se han presentado en colegios, veredas y barrios vulnerables de la ciudad.

Sumado a ello, la gestora cultural destacó que durante esta década han tenido la oportunidad de presentarse tanto en escenarios nacionales, como internacionales.

Impacto sin fronteras

Algunas regiones de Colombia a donde ha llegado Casa Teatro son Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, La Guajira y Manizales.