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Casa Teatro cumple diez años de impacto comunitario en Norte de Santander
Desde su fundación se han inaugurado 22 salas de teatro en el departamento.
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Casa Teatro ha capacitado a más de 200 personas
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Lunes, 29 de Junio de 2026

El proyecto Casa Teatro cumple 10 años impactando positivamente a la población de Norte de Santander, a través del arte. Nancy García, directora general, explicó que esta idea surgió tras participar de talleres de formación del Ministerio de Cultura

Aunque la consolidación de este proyecto duró seis años, una vez abrió sus puertas llegó a cambiar el panorama cultural en la región. Según afirmó García, desde su fundación se han inaugurado 22 salas de teatro en el departamento. 

Sin embargo, uno de los hechos que más llena de orgullo a la directora es haber transformado múltiples proyectos de vida gracias a la cultura.

“Desde 2016 se han capacitado a más de 200 personas en teatro y oratoria. Además, durante nuestra trayectoria hemos realizado obras que abordan temas como la prevención del consumo de sustancias, el cuidado de los niños y el respeto a los padres”, agregó. 

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Asimismo, García detalló que con su repertorio de ocho obras se han presentado en colegios, veredas y barrios vulnerables de la ciudad

Sumado a ello, la gestora cultural destacó que durante esta década han tenido la oportunidad de presentarse tanto en escenarios nacionales, como internacionales.

Impacto sin fronteras

Algunas regiones de Colombia a donde ha llegado Casa Teatro son Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, La Guajira y Manizales. 

Actualmente Casa Teatro está en el barrio Gramalote, en Villa del Rosario
Actualmente Casa Teatro está en el barrio Gramalote, en Villa del Rosario
Este proyecto ha llegado a escenarios nacionales e internacionales
Este proyecto ha llegado a escenarios nacionales e internacionales

 

Según afirmó la nortesantandereana, la participación en estos espacios ha sido en algunos casos de manera autogestionada y en otras ocasiones a través de convocatorias. 

De igual forma, García sostuvo que todos los años organizan junto con el Ministerio de Cultura el Festival Internacional La Fiesta del Teatro

“Con este festival nos hemos presentado junto a otros grupos en varios municipios de Norte de Santander. Este año, la versión 17 se va a desarrollar desde el primero hasta el 10 de octubre”, añadió la directora, quien expuso que las convocatorias ya están abiertas. 

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A nivel internacional, la artista manifestó que en 2021 y 2022 participaron de dos festivales culturales en México.

Actualidad y futuro 

Luego de tener su sede en el barrio La Cabrera, hoy en día Casa Teatro funciona desde el barrio Gramalote, en Villa del Rosario. Allí continúa formando a niños, jóvenes y adultos en artes escénicas y presentando sus obras de teatro todos los sábados en la noche

A futuro, Nancy García comunicó que espera seguir promoviendo el teatro en todos los municipios de Norte de Santander.

“Mi propósito es que haya un formador de teatro en cada municipio. Asimismo, mi invitación a las secretarías de cultura es a apoyar y valorar a los artistas, y a los diferentes procesos que se realizan desde las regiones”, concluyó.

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