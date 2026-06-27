¿Qué es un domo de calor y por qué Europa se calienta más rápido que otros continentes?

Europa sufre en este verano una de las olas de calor más extremas en su historia, pues ya Francia, España y Reino Unido rompieron récords en sus temperaturas y hay alerta en Italia, Países Bajos, Alemania y el este del Viejo Continente.

En el territorio europeo se esperan temperaturas superiores a 35 °C para 150 millones de habitantes, mientras los hospitales siguen saturados.

Médicos en Reino Unido y Francia han advertido de que los hospitales tienen dificultades para hacer frente al calor y al aumento de llamadas de emergencia. A esto se le suma que el viernes en el territorio británico batió su récord de calor para un mes de junio por tercer día consecutivo, con 36,9 °C, según la agencia meteorológica Met Office.

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Horas después, Alemania batió su récord absoluto de temperatura con 41,3 °C registrados en un barrio de la ciudad de Saarbrücken (oeste), según datos preliminares del servicio meteorológico alemán (DWD). “Y es muy posible que esta temperatura se vuelva a alcanzar mañana [sábado], o incluso que se supere ligeramente”, señaló a la AFP el meteorólogo Uwe Baumgarten.

Las autoridades han informado de cientos de muertos en España y otros en el resto de Europa, entre ellos varios niños fallecidos en coches recalentados.

Según cálculos de la AFP, más de 50 millones de habitantes en Alemania y más de 30 en Francia van a sufrir un calor superior a 35 °C.

En total, las temperaturas máximas deberían superar los 30 °C para más de 420 millones de habitantes en Europa (excluida Turquía), es decir, aproximadamente siete de cada diez.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) consideró este viernes “posible” que esta ola de calor sea un fenómeno récord, aunque aún es prematuro afirmarlo.

En Berlín, Barbara Breuer, portavoz de una organización benéfica de Berlín, reparte kits contra la canícula a las personas sin hogar. “Durante 30 o 40 años, la costumbre era ayudar a la gente para protegerla del frío (...), pero la situación ha cambiado mucho”, apunta.

El fenómeno que causa ola de calor europea

En medio de la ola de calor en Europa se presenta un fenómeno meteorológico conocido como domo o cúpula de calor, que consiste en una zona amplia y persistente de alta presión en las capas altas de la atmósfera.

Según las explicaciones de expertos a BBC y The New York Times, este fenómeno actúa de forma similar a la tapa de una olla, atrapando una masa de aire caliente cerca de la superficie e impidiendo que este ascienda o se disperse. Esto provoca que, al bloquearse el ascenso del aire, no se formen nubes, lo que permite que la radiación solar impacte directamente sobre el suelo, calentándolo de manera continua día tras día.

Su presencia en el Viejo Continente se debe a un patrón atmosférico de alta presión atrapada entre sistemas de baja presión a ambos lados del continente, algo que se ha visto reforzado por la llegada de masas de aire extremadamente cálidas procedentes del norte de África y del desierto del Sahara.

Los domos de calor son fenómenos naturales; sin embargo, los expertos han subrayado que el calentamiento global provocado por el ser humano actúa como un “trampolín térmico”, ya que, al elevar la temperatura base del planeta, el cambio climático hace que estos sistemas de presión partan de una base más cálida, aumentando su frecuencia, intensidad y duración.

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La existencia de un domo de calor tiene una relación estrecha con un hecho confirmado por los meteorólogos y es que Europa se está calentando de forma acelerada, pues su aumento de temperatura se está dando a un ritmo de dos a tres veces por encima del promedio mundial.

Si bien cuando se forma un domo de calor se parte de una base de temperatura más alta y se ocasiona que se rompan récords, hay otra combinación de factores geográficos y atmosféricos que favorecen el calentamiento del Viejo Continente.

Uno de esos elementos es la proximidad al Ártico, la cual es la región que más rápido se calienta de la Tierra. Al derretirse el hielo y la nieve, quedan expuestas superficies más oscuras (tierra y océano) que absorben más energía solar en lugar de reflejarla, lo que intensifica el calor en todo el continente.

El otro factor corresponde a su continentalidad. Según la explicación de los expertos a los medios mencionados, el hemisferio norte tiene mayor masa terrestre que el sur; mientras los océanos actúan como termorreguladores, la tierra se calienta y enfría con mucha más rapidez.

Para el fin de semana se espera el pico del calor en Alemania, con muchas ciudades alcanzando los 40 °C mientras que en Hungría estará bajo alerta máxima (38-40 °C) y la República Checa prevé superar su récord histórico de 40,4 °C.

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