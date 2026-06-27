Gobierno de Venezuela restringe el acceso a La Guaira para facilitar labores

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este sábado que restringe el acceso al estado costero de La Guaira, el más afectado tras los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 y que hasta el momento dejan 920 fallecidos y 3.360 heridos.

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El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha anunciado que el acceso al estado afectado por los recientes seismos estará restringido y sujeto a un registro previo obligatorio gestionado por el Gobierno central de Caracas.



Según ha explicado el funcionario, el objetivo de esta medida es controlar el flujo de personas hacia la zona de desastre y optimizar la organización de las labores de emergencia, evitando así el traslado de ciudadanos que no tengan tareas específicas de rescate o asistencia asignadas en el área.

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"Se ha instalado un centro de registro, lo ha incluido nuestra presidenta (Delcy Rodríguez) en el poliedro de Caracas para que las personas pasen por allá para poder tener acceso aquí al estado de La Guaira", ha anunciado el mandatario en una rueda de prensa, con el objetivo de anunciar las restricciones y de modo que se pueda facilitar el paso del traslado de los heridos y del personal especializado en las tareas de logística y rescate.



Asimismo, Cabello ha matizado que la medida pretende ordenar el flujo de personas y vehículos para priorizar las operaciones de rescate, de manera que no se entorpezcan los trabajos desplegados en el terreno.

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De esta manera, para ingresar al estado de La Guaira, las autoridades han establecido un protocolo de control que incluye un punto de registro, un control fronterizo y una normativa especial para vehículos motorizados que trabajen en la zona.



Las autoridades de Venezuela han elevado este viernes a 920 los muertos y 3.360 los heridos a causa de los terremotos de magnitud superior a 7 en la escala abierta de Richter registrados el jueves en el país. De momento, continúan las labores de rescate y ayuda humanitaria sin que se descarte que las cifras puedan ascender.

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