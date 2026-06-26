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Estados Unidos suspende sanciones a Venezuela hasta octubre para permitir ayuda internacional
Esto permitirá, por ejemplo, que se realicen transferencias bancarias.
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crojas
Foto Maxwell Briceño Venezuela terremoto
Efecto Cocuyo
Efecto Cocuyo
Viernes, 26 de Junio de 2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la suspensión de algunas sanciones impuestas a Venezuela hasta el 23 de octubre próximo, para permitir las operaciones relacionadas con las labores de ayuda tras el terremoto, que de otro modo estarían prohibidas.

Esto permitirá, por ejemplo, que se realicen transacciones como transferencias bancarias a la nación sudamericana. Los terremotos son otra crisis más para Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta que asumió el cargo en enero después de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro.

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Rodríguez heredó un país que ha estado en agitación económica y social durante más de una década. En una visita al municipio de Macuto, en el estado Vargas, la mandataria manifestó que estaba “acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron”.

El Departamento de Estado, por su parte, anunció este jueves que movilizará 150 millones de dólares en ayuda, que incluyen 50 millones de dólares en nuevas subvenciones bilaterales para socios humanitarios sobre el terreno, como Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services y World Vision, junto con una contribución de 100 millones de dólares a un fondo humanitario común de las Naciones Unidas.

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Para liderar las labores sobre el terreno, el Departamento de Estado ha desplegado un Equipo Regional de Respuesta ante Desastres junto con dos equipos urbanos de búsqueda y rescate altamente especializados de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California.

Agregó que “esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional. Ya están por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional”.

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