Preocupa el consumo de drogas en adolescentes de Pamplona

En Pamplona, el consumo de estupefacientes en menores de edad está causando preocupación entre las autoridades y la sociedad civil. De acuerdo con Juan Pablo Zapata, secretario de Gobierno del municipio, estas situaciones se han evidenciado en el sector conocido como El Olivo, que limita con los barrios El Libertador, Santa Cruz y Jurado.

Según explicó el jefe de la dependencia, en esa zona hay un terreno boscoso que es utilizado por algunas personas para dormir, consumir estupefacientes y también comercializarlos.

De este modo, el funcionario aseguró que, en las intervenciones realizadas por la Alcaldía junto con la fuerza pública, han identificado a adolescentes entre los 14 y 17 años consumiendo drogas en ese lugar.

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“Todos los meses, desde hace dos años, hacemos dos intervenciones con el fin de mitigar esta situación. En estas se realiza el respectivo procedimiento con la Policía de Infancia y Adolescencia y se incauta el material encontrado”, expuso Zapata, quien detalló que en ese punto han encontrado sustancias como marihuana y bazuco.

En este sentido, el secretario de Gobierno destacó que la última intervención se realizó el pasado 10 de julio. Agregó que durante el procedimiento encontraron a una menor de 17 años junto con otra mujer que no portaba identificación, ambas alojadas en unos cambuches.

Sobre la menor de edad, el funcionario recalcó que fue puesta a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pues ya ha sido encontrada en varias ocasiones consumiendo estupefacientes.