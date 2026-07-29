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Preocupa el consumo de drogas en adolescentes de Pamplona
La Alcaldía, junto con la fuerza pública, ha identificado a menores de entre 14 y 17 años consumiendo estupefacientes.
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juanmarcoantoniorp
Consumo de estupefacientes en adolescentes - Pamplona
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Miércoles, 29 de Julio de 2026

En Pamplona, el consumo de estupefacientes en menores de edad está causando preocupación entre las autoridades y la sociedad civil. De acuerdo con Juan Pablo Zapata, secretario de Gobierno del municipio, estas situaciones se han evidenciado en el sector conocido como El Olivo, que limita con los barrios El Libertador, Santa Cruz y Jurado.

Según explicó el jefe de la dependencia, en esa zona hay un terreno boscoso que es utilizado por algunas personas para dormir, consumir estupefacientes y también comercializarlos.

De este modo, el funcionario aseguró que, en las intervenciones realizadas por la Alcaldía junto con la fuerza pública, han identificado a adolescentes entre los 14 y 17 años consumiendo drogas en ese lugar.

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“Todos los meses, desde hace dos años, hacemos dos intervenciones con el fin de mitigar esta situación. En estas se realiza el respectivo procedimiento con la Policía de Infancia y Adolescencia y se incauta el material encontrado”, expuso Zapata, quien detalló que en ese punto han encontrado sustancias como marihuana y bazuco.

En este sentido, el secretario de Gobierno destacó que la última intervención se realizó el pasado 10 de julio. Agregó que durante el procedimiento encontraron a una menor de 17 años junto con otra mujer que no portaba identificación, ambas alojadas en unos cambuches.

Sobre la menor de edad, el funcionario recalcó que fue puesta a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pues ya ha sido encontrada en varias ocasiones consumiendo estupefacientes.

Adolescentes entre 14 y 17 años han frecuentado este lugar.
Adolescentes entre 14 y 17 años han frecuentado este lugar.
Tres cambuches fueron desmantelados por las autoridades en la más reciente intervención
Tres cambuches fueron desmantelados por las autoridades en la más reciente intervención
Este lugar tiene antecedentes violentos desde hace más de seis años.
Este lugar tiene antecedentes violentos desde hace más de seis años.
Autoridades han incautado sustancias como marihuana y bazuco.
Autoridades han incautado sustancias como marihuana y bazuco.

 

Asimismo, manifestó que ese día las autoridades desmantelaron tres cambuches que habían sido instalados en el lugar.

“En esta última ocasión encontramos a una menor de edad, pero en intervenciones anteriores hemos hallado hasta cinco adolescentes en el sitio. Con el propósito de evitar que estas situaciones se repitan, vamos a adelantar nuevas acciones”, añadió el secretario.

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Se van a incrementar las intervenciones 

Entre las acciones que adelantará la Alcaldía de Pamplona está la realización de un espacio de diálogo con el rector del Colegio Provincial San José para solicitar autorización y, junto con Corponor, llevar a cabo una poda preventiva de los árboles ubicados en esa zona.

De igual forma, la Secretaría de Gobierno informó que tiene previsto incrementar las intervenciones en ese sector con el apoyo de la Policía y el Ejército.

La administración municipal hizo un llamado a los padres de familia para que asuman una mayor responsabilidad en el acompañamiento de sus hijos.

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