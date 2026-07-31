Video | Karol G vivió un momento tenso en pleno show tras la irrupción de un asistente

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A pesar del momento de tensión, la cantante no interrumpió la interpretación. Mientras trataba de mantener la compostura, el hombre continuó sujetándole la mano e incluso la empujó levemente antes de que interviniera el personal de seguridad.

Los integrantes del equipo reaccionaron de inmediato, redujeron al asistente y lo retiraron del escenario en pocos segundos, lo que permitió que el concierto continuara sin mayores contratiempos.

La reacción de Karol G se volvió viral

Las imágenes del episodio comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron la forma en que la artista manejó la situación.

Muchos usuarios resaltaron que, pese al susto, Karol G no dejó de cantar ni perdió el ritmo de la presentación, lo que fue interpretado como una muestra de profesionalismo.

Entre los comentarios más repetidos estuvieron mensajes como: “No pierde el hilo de la canción en ningún momento”, “Sigue cantando aunque no le suelta el brazo” y “Yo habría perdido los nervios”.

El episodio también generó cuestionamientos sobre las medidas de seguridad implementadas durante el espectáculo, ya que el asistente logró llegar hasta la plataforma principal sin ser detenido antes de entrar en contacto con la cantante.

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido durante el concierto en Toronto.

Tomado de El Universal.

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