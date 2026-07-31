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Video | Karol G vivió un momento tenso en pleno show tras la irrupción de un asistente
La cantante colombiana fue sorprendida por un hombre que logró subir al escenario durante su concierto en Toronto, Canadá.
Authored by
cesarmuñoz
Karol G y fan. Foto Karol G. El Universal.
Colprensa
Colprensa
Viernes, 31 de Julio de 2026

Lo que debía ser una noche de celebración durante el Tropicoqueta Tour terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gira de Karol G. La cantante colombiana fue sorprendida por un hombre que logró subir al escenario durante su concierto en Toronto, Canadá, y la sujetó del brazo mientras ella interpretaba una de sus canciones.

El incidente ocurrió mientras sonaba Viajando por el mundo, cuando un asistente vestido con una camisa naranja burló los controles de seguridad y se dirigió directamente hacia la artista. Los videos grabados por el público muestran que, en un primer momento, Karol G intentó mantener la calma y continuar con la presentación mientras el hombre se acercaba.

La situación cambió en cuestión de segundos. El individuo intentó quitarle el micrófono y la agarró con fuerza del brazo, llegando incluso a tirar de ella y dificultando sus movimientos sobre el escenario.

@nureidyscdeoro Karol G en Toronto #karolg #toronto #rogerstadium ♬ original sound - Nureidys C De oro

Lea aquí: Belleza Cúcuta 2026 entra en su recta final con el desfile en traje de baño

A pesar del momento de tensión, la cantante no interrumpió la interpretación. Mientras trataba de mantener la compostura, el hombre continuó sujetándole la mano e incluso la empujó levemente antes de que interviniera el personal de seguridad.

Los integrantes del equipo reaccionaron de inmediato, redujeron al asistente y lo retiraron del escenario en pocos segundos, lo que permitió que el concierto continuara sin mayores contratiempos.

La reacción de Karol G se volvió viral

Las imágenes del episodio comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron la forma en que la artista manejó la situación.

Muchos usuarios resaltaron que, pese al susto, Karol G no dejó de cantar ni perdió el ritmo de la presentación, lo que fue interpretado como una muestra de profesionalismo.

Entre los comentarios más repetidos estuvieron mensajes como: “No pierde el hilo de la canción en ningún momento”, “Sigue cantando aunque no le suelta el brazo” y “Yo habría perdido los nervios”.

El episodio también generó cuestionamientos sobre las medidas de seguridad implementadas durante el espectáculo, ya que el asistente logró llegar hasta la plataforma principal sin ser detenido antes de entrar en contacto con la cantante.

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido durante el concierto en Toronto.

Tomado de El Universal.

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