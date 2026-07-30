La vivienda de Joe Arroyo en Barranquilla abrirá sus puertas como museo, a 15 años de la muerte del artista

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“Hoy te escribo desde tu casa, la misma donde soñaste tus más grandes sueños”, expresó la joven, al recordar que la familia ha preservado el inmueble desde el fallecimiento del artista.

Durante el mensaje también explicó que la vivienda se ha convertido en un sitio emblemático para los admiradores del cantante. “Ahora todo el que pasa dice: ‘Esta es la casa del Joe Arroyo’. Y sí. Estamos trabajando para abrirla al mundo”, afirmó.

Un recorrido por la historia del ‘Centurión de la Noche’

La residencia, localizada en la carrera 38 con calle 80B de Barranquilla, fue el hogar de Joe Arroyo durante varios años y desde hace tiempo es identificada como la futura sede del Museo Joe Arroyo.

El proyecto busca conservar y exhibir parte del patrimonio artístico y personal del cantante. Entre las piezas que alberga la colección se encuentran varios Congos de Oro obtenidos durante el Festival de Orquestas del Carnaval de Barranquilla, además de vestuarios usados en sus conciertos, fotografías familiares, instrumentos musicales, reconocimientos y manuscritos de canciones escritos por el propio artista.

De hecho, la Alcaldía de Barranquilla había informado desde 2016 que el inmueble resguardaba más de 600 objetos relacionados con la trayectoria del intérprete de La rebelión, parte de los cuales han sido exhibidos en muestras temporales con el apoyo de la Secretaría de Cultura.

La apertura del museo busca ofrecer a los seguidores un recorrido por la vida y la obra de una de las figuras más influyentes de la música colombiana, cuyo legado continúa vigente una década y media después de su partida gracias a canciones como ‘En Barranquilla me quedo’, ‘La rebelión’ y ‘Tumbatecho’

Tomado de El Universal.

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