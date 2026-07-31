Exesposo de la influencer Kika Nieto se casó: así fue el matrimonio civil

El creador de contenido y cantante Santimaye comenzó una nueva etapa personal al contraer matrimonio por lo civil con Laura Guzmán, apenas tres meses después de que su exesposa, la influenciadora Kika Nieto, celebrara su propia boda con Diego Barajas.

La noticia se conoció este 28 de julio, cuando la pareja compartió en redes sociales una serie de fotografías de la ceremonia civil, realizada en un ambiente íntimo junto a familiares y amigos cercanos. En las imágenes, Laura Guzmán luce un vestido blanco, mientras Santimaye viste un traje negro en un evento de carácter sobrio.

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Junto a la publicación, el cantante expresó la emoción que le dejó este nuevo capítulo de su vida. “Civilmente casados. Nuestro matrimonio civil fue demasiado increíble y creo que eso se nota en nuestras caras. Celebrar con nuestra familia, recibir tanto amor y dar este paso fue un momento que nunca vamos a olvidar”.

Además, adelantó que la pareja ya se prepara para celebrar su matrimonio religioso.

“Si así de emocionante fue este momento, no nos alcanzamos a imaginar lo que sentiremos en nuestra boda”.

Un compromiso anunciado meses atrás

La relación dio un paso importante en marzo de este año, cuando Santimaye reveló que le había pedido matrimonio a Laura Guzmán. En ese momento compartió fotografías del compromiso y un mensaje en el que agradecía el camino recorrido juntos.

“Hace casi dos años empezó nuestra historia y hoy podemos decir que Dios ha sido bueno, que ha sido fiel y que nos ha llevado paso a paso hasta aquí. Hoy, con una felicidad extrema en el corazón, puedo decirles que ‘She said yes’”, escribió entonces.

Una historia que aún recuerda el público

Aunque la mayoría de los mensajes publicados tras la boda felicitaron a la pareja y los invitaron a disfrutar esta nueva etapa, muchos usuarios también recordaron la relación que Santimaye mantuvo con Kika Nieto, una de las parejas más populares entre los creadores de contenido durante el auge de YouTube en Colombia.

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Ambos se casaron en septiembre de 2018, después de más de una década de noviazgo. Sin embargo, en diciembre de 2023 anunciaron el fin de su matrimonio.

Desde entonces, cada uno ha reconstruido su vida sentimental. Kika Nieto contrajo matrimonio con Diego Barajas en abril de 2026, primero mediante una ceremonia civil y posteriormente con una celebración religiosa. Ahora, Santimaye también oficializó su nueva relación y espera celebrar próximamente su boda por la iglesia junto a Laura Guzmán.

Con información de El Universal.

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