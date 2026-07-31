Concierto de la Esperanza vuelve a generar polémica por su costo de $4.437 millones

Mientras el presidente Gustavo Petro se prepara para dejar la Casa de Nariño, este sábado 1.° de agosto, su gobierno, por medio de RTVC, está a cargo de la séptima edición del “Concierto de la Esperanza” en la Plaza de Bolívar. Esto en medio del déficit fiscal que enfrenta el país y de un “plan de austeridad” para la vigencia 2026.

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El evento reunirá a reconocidos artistas como Herencia del Timbiquí, Penyair o Adriana Lucia, por nombrar algunos. Y tendrá un costo superior a los $4.437 millones según dio a conocer el representante Daniel Briceño; por lo que vuelve a poner sobre la mesa las críticas por el uso de recursos públicos.

De esa cifra, 2.020 millones de dólares corresponderían a la producción, 2.032 millones de dólares al pago de los artistas y el resto al IVA.

La organización está a cargo de RTVC Sistema de Medios Públicos, entidad dirigida por Hollman Morris, quien ha impulsado estos espectáculos como parte de la agenda cultural del Gobierno

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Petro ya lleva siete conciertos de este estilo

Aunque hoy el Concierto de la Esperanza está ligado al Gobierno Nacional, su origen se remonta a 2012, cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá y promovió la primera edición.

Ya como presidente, Petro realizó la quinta edición el 5 de julio de 2024, el primer Concierto de la Esperanza organizado durante su mandato. Posteriormente se llevó a cabo una nueva edición a mediados de 2025 y ahora llega la séptima versión, que coincide con el cierre de su gobierno.

Pero los reparos por el costo de estos conciertos no son nuevos.

En agosto de 2024, la Procuraduría pidió explicaciones a RTVC por el concierto realizado un meses antes, cuyo costo ascendió a 2,295 millones de dólares, pese a que el Gobierno mantenía vigente un plan de austeridad del gasto.

En ese momento, el Ministerio Público sostuvo que la justificación presentada por la entidad “no daba cuenta con absoluta claridad de la necesidad de realizar el evento”. Además, cuestionó que la contratación se hubiera realizado de manera directa, pese a que el monto superaba el umbral establecido en el manual de contratación de la entidad.

Las dudas continuaron en 2025. En mayo de ese año se conoció la planeación de otro Concierto de la Esperanza, que se realizó el 8 de junio, con un presupuesto cercano a 3,867 millones de dólares, en el que estaban anunciados grupos como Los Van Van, Mägo de Oz y Los Prisioneros. En ese entonces, el evento fue cuestionado también porque se realizó justo un día después del ataque que recibió Miguel Uribe Turbay (QEPD).

Ese mismo año también generó controversia un concierto programado para el 2 de marzo, que finalmente fue cancelado por decisión de Residente, el artista principal. Según la información conocida entonces, solo la contratación del cantante representaba alrededor de 2,185 millones de dólares, mientras que el presupuesto total del evento ascendía a 3,965 millones de dólares.

El concierto, organizado por RTVC, buscaba reunir a varios artistas para, según explicó entonces su gerente, Hollman Morris, transmitir “un mensaje de esperanza y resiliencia en un momento crucial para el país”.

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Sin embargo, el equipo del exintegrante de Calle 13 rechazó la invitación del Gobierno y sostuvo que los más de $2.000 millones que habría costado su contratación podría destinarse de manera más productiva al apoyo de los artistas colombianos y de la cultura local.

Tras conocerse la decisión, Morris atribuyó la cancelación a “la politiquería y la desinformación”. Paradójicamente, no era la primera vez que Residente estaba vinculado al Concierto de la Esperanza: en 2014, cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, Calle 13 se presentó en una de las primeras ediciones del evento, organizada por Canal Capital, entidad que en ese momento también era dirigida por Morris.

En suma, los tres “Conciertos de la Esperanza” hechos bajo este gobierno le han costado al país alrededor de 10.600 millones de pesos.

Con información de El Colombiano.

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