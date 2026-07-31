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Designan a Laura Patricia Villamizar Carrillo como nueva rectora de la Universidad de Pamplona
La decisión fue adoptada por el Consejo Superior Universitario de la institución.
Authored by
cesarmuñoz
Laura-Villamizar-UniPamplona. Foto: redes sociales Unipamplona.
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Viernes, 31 de Julio de 2026

El Consejo Superior de la Universidad de Pamplona designó este viernes 31 de julio a Laura Patricia Villamizar Carrrillo como nueva rectora de la institución.

Villamizar Carillo se venía desempeñando como vicerrectora académica de la institución de Educación Superior.

Lea aquí: Derrame de ACPM tras volcamiento de tractocamión en la vía Pamplona-Cúcuta activa alerta preventiva

Villamizar es ingeniera de sistemas, especialista en Evaluación y Gerencia de Proyectos, magíster en Tecnología Educativa: E-learning y Gestión del Conocimiento, y doctora en Tecnología Educativa por la Universidad Rovira i Virgili de España.

El relevo en la institución se cumple tras la anulación de la elección de Ivaldo Torres Chávez por parte del Consejo de Estado.

 

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