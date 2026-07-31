Designan a Laura Patricia Villamizar Carrillo como nueva rectora de la Universidad de Pamplona

El Consejo Superior de la Universidad de Pamplona designó este viernes 31 de julio a Laura Patricia Villamizar Carrrillo como nueva rectora de la institución.

Villamizar Carillo se venía desempeñando como vicerrectora académica de la institución de Educación Superior.

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Villamizar es ingeniera de sistemas, especialista en Evaluación y Gerencia de Proyectos, magíster en Tecnología Educativa: E-learning y Gestión del Conocimiento, y doctora en Tecnología Educativa por la Universidad Rovira i Virgili de España.

El relevo en la institución se cumple tras la anulación de la elección de Ivaldo Torres Chávez por parte del Consejo de Estado.