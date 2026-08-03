¿Por qué capturaron a dos dominicanos en Cúcuta?

Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) capturaron en flagrancia a un hombre y a una mujer, ambos de nacionalidad dominicana, durante un procedimiento realizado sobre la avenida Gran Colombia, a la altura del barrio La Riviera.

Durante el registro, los investigadores les encontraron 24 tarjetas débito de un banco de República Dominicana, cuya propiedad no pudieron demostrar.

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Además, les incautaron más de $183 millones en efectivo, representados en billetes de diferentes denominaciones.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), hizo un llamado a la ciudadanía para no darle “oportunidad al delincuente”.

“Proteja su información financiera, evite compartir datos personales y denuncie oportunamente cualquier hecho relacionado con fraudes electrónicos o delitos que afecten el patrimonio económico, a través de la línea de emergencia 123”, añadió el oficial.

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Ojeda Eraso informó que los extranjeros, de 22 y 28 años, fueron capturados por el presunto delito de lavado de activos.

Tras ser notificados de sus derechos, fueron trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y quedaron a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación judicial.

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