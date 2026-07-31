Volvió a caer Ingrid: dos presuntas expendedoras de drogas capturadas en la Comuna 10 de Cúcuta

Diez años separan las dos ocasiones en las que el nombre de Ingrid Mabel Omaña Tovar apareció en los registros judiciales, aunque por delitos diferentes. En los últimos días volvió a figurar ante las autoridades, esta vez como presunta expendedora de drogas en la Comuna 10 de Cúcuta.

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Las autoridades centraron su atención en este sector de la ciudad, específicamente en el barrio Magdalena, tras recibir información que indicaba que desde varias viviendas se estarían comercializando sustancias estupefacientes.

Precisamente, una de las casas bajo investigación era la de la mujer, de 39 años. Luego de varios seguimientos y de la revisión de cámaras de seguridad, los investigadores recopilaron suficiente material probatorio para obtener una orden de registro y allanamiento.

La diligencia fue ejecutada recientemente en un operativo interinstitucional entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Judicial (Sijín), el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía y el Ejército Nacional.

Un numeroso grupo de uniformados irrumpió en la vivienda y encontró a Omaña en su interior. Durante la inspección hallaron 55 gramos de cocaína, distribuidos en 93 dosis empacadas en bolsas individuales; además de 14 gramos de marihuana y una suma de dinero en efectivo, en billetes de baja denominación, que sería producto de la venta de estas sustancias.

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La mujer fue capturada en flagrancia y judicializada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Aunque no aceptó los cargos, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El mismo destino corrió Maiyose del Carmen Velasco Labrador. Su vivienda también hacía parte de la investigación y fue allanada durante el mismo operativo, confirmando las sospechas que existían en su contra.

En la casa de Velasco Labrador fueron encontradas 104 dosis de cocaína y una bolsa con la misma sustancia, para un peso total de 44 gramos. Al igual que Omaña, permanecerá en prisión mientras avanza el proceso judicial.

Según la investigación, ambas mujeres almacenaban, dosificaban y comercializaban estupefacientes en la Comuna 10. Sin embargo, las autoridades continúan investigando si existía una relación entre ellas o si, por el contrario, eran expendedoras rivales.

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El antecedente

En septiembre de 2016, el nombre de Ingrid Mabel ya había aparecido en este medio tras ser capturada por su presunta participación en un atraco a una buseta que se movilizaba por el Canal Bogotá.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, una pareja habría intimidado con un revólver a dos mujeres para despojarlas de sus pertenencias. Tras cometer el robo, ambos tomaron caminos diferentes. Mientras el hombre logró escapar, Omaña fue ubicada en el barrio San José, donde fue interceptada cuando llevaba dos bolsos y coincidía con las características entregadas por las víctimas.

Durante la captura también le fue incautado un revólver con seis cartuchos en el tambor. En esa oportunidad fue enviada a prisión y, una década después, volvió a ser capturada por las autoridades.

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