Calzado de Norte de Santander busca negocios para fin de año en feria de Acicam, mientras crecen ventas a Venezuela

Después de varios años de incertidumbre, Venezuela volvió a convertirse en el principal mercado internacional para el calzado de Norte de Santander. Ese impulso permitió compensar parte de las pérdidas ocasionadas por las restricciones comerciales con Ecuador y fortalecer las expectativas de negocio para el segundo semestre del año.

La evaluación la hizo el director regional de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (Acicam), Guillermo Rangel, quien destacó que, en los primeros seis meses de 2026, la producción creció 1,2% y las ventas tuvieron un incremento hacia el país vecino, alcanzando US$1,2 millones de dólares, “consolidándolo como el principal mercado para la región en estos momentos”.

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“Norte de Santander está posicionándose de nuevo en su mercado natural, el venezolano, que es lo que nosotros queremos. Son 28 millones de habitantes que no podemos desperdiciar”, afirmó Rangel.

Este impulso en territorio venezolano y en el mercado nacional sirvió como un importante salvavidas frente a las dificultades experimentadas con Ecuador, debido a la guerra de aranceles entre ese país y Colombia.

El líder gremial expresó que la imposición de un arancel por parte del gobierno ecuatoriano de 100% a las importaciones colombianas, con aumentos iniciales de 30% y 50% en el primer semestre, afectó gravemente a los empresarios de calzado de Norte de Santander, pues era su principal mercado internacional. Afortunadamente, esa medida fue levantada el 1 de junio.

“Nuestras exportaciones a ese país cayeron más de 70%. Afectó mucho, porque en nuestra feria de febrero –en Corferias- vino mucho comprador ecuatoriano y cerraron negocios. Pero luego vino el segundo golpe, otro incremento del arancel y eso paralizó los negocios; eso hizo que el comprador mirara hacia otros países”, agregó el director de Acicam.

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Comienza la feria

Con este escenario de reactivación, las expectativas de los productores de calzado están puestas en la segunda edición del año de la International Footwear & Leather Show (IFLS), más la Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología (EICI), la cual comenzó hoy en Corferias, Bogotá.

De acuerdo con Guillermo Rangel, la IFLS+EICI es considerada la plataforma comercial de calzado más importante del país y una de las principales de Latinoamérica, en la cual se proyecta la participación de unos 350 expositores, la asistencia de cerca de 7.000 compradores nacionales e internacionales y una expectativa de negocios que ronda los US$7,5 millones.

“De nuestro departamento están presentes más de 90 empresarios con sus stands, tanto afiliados de nuestra asociación como de Corpoincal (Corporación de Industriales del Calzado y sus Similares)”, precisó el representante de Acicam.

Rangel informó que el evento, que se desarrollará hasta este miércoles, cuenta con el respaldo de ProColombia, mientras que la Cámara de Comercio de Cúcuta apoyó a los empresarios locales con recursos para dos noches de hotel.

De esta manera, la feria se perfila como la gran vitrina para consolidar la producción nacional y seguir expandiendo las fronteras del calzado colombiano. “Ojalá a los clientes les guste el producto, compren y se mantengan en el tiempo con nuestros empresarios, porque tenemos que seguir trabajando para las ferias de febrero y julio de 2027”, afirmó el líder gremial.

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Misión a Dallas

Guillermo Rangel dijo, además, que de la mano de ProColombia vienen desarrollando un trabajo para llevar a cabo una misión de empresarios a la feria de calzado Dallas Market Center, que se desarrollará del 18 al 21 de este mes en Dallas, Texas, (Estados Unidos).

La Cámara de Comercio es la encargada de impulsar la convocatoria, para seleccionar a los participantes. Con esto, Rangel recalcó que le están apostando al mercado estadounidense. Además, el producto local se consolida en Chile, Guatemala, Costa Rica y otros países de Centroamérica.

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