Cúcuta solo genera dos de cada diez nuevos empleos del área metropolitana

En el trimestre abril-junio, en Cúcuta (A.M.), 4.440 personas consiguieron empleo y el total de la población ocupada se ubicó en 444.440.

El reporte mensual entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) evidenció que el indicador de ocupación pasó de 55,8% a 55,9%, una variación de 0,1 punto porcentual (p.p.).

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Por otro lado, la zona perdió 6.000 desempleados y se contabilizaron 49.000 en total. Así, la tasa de desempleo se redujo 1,1 p.p. a 10,0%, respecto a abril-junio de 2025.

Mientras que en la informalidad laboral hay 269.330 trabajadores, quienes representan el 60,6% de los ocupados. Este indicador tuvo una variación de -0,7 p.p. respecto a igual período del año anterior (61,3%).

El DANE precisó que las actividades que más aportaron al empleo fueron: profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (1,4 p.p.); artísticas, entretenimiento, recreación y otras de servicios (1,0 p.p.); y comercio y reparación de vehículos (0,8 p.p.).

Por su parte, transporte y almacenamiento (-1,7 p.p.); industrias manufactureras (-1,0 p.p.) y alojamiento y servicios de comida (-0,5 p.p.) se destacaron como las ramas que más restaron a la ocupación.

Solo 876 empleos nuevos en Cúcuta

El director del Observatorio Regional del Mercado del Trabajo (Ormet), en Norte de Santander, Jorge Ramírez-Zambrano, precisó que solo en Cúcuta (sin área metropolitana), la tasa de desempleo alcanzó el 9,8%, una disminución de 2 p.p.

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Manifestó que hubo un aumento de 876 ocupados (19,7% de los 4.440 registrados), lo cual “indica que la mayoría del empleo se está generando en Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia”.

“En segundo lugar, existen dos elementos que contribuyen a la caída del desempleo: los incrementos de la población por fuera de la fuerza laboral y de la subocupación. Esto revela que hay trabajadores desalentados ante las limitadas capacidades productivas a la hora de generar empleo, y, por otro, las oportunidades se concretan en actividades que no están alineadas a las competencias de los trabajadores”, expresó el economista.

El también docente e investigador de la Universidad Libre observó un tercer factor: la disminución en la fuerza laboral que participa en los mercados de trabajo de la ciudad y de Cúcuta-A.M.

“Aunque la reducción de la informalidad laboral es una señal positiva, sigue muy alta y persistente, dado que esta es una salida al desempleo ante la presencia de escasos puestos de trabajo”, agregó.

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El director del Ormet expresó que es una buena señal que las actividades que más generaron empleo fueron las profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, porque tienden a ser puestos formales y su efecto es positivo en la reducción de la informalidad laboral.

“La segunda actividad que más contribuye al empleo son las artísticas, entretenimiento y servicios conexos, que son temporales y visibles ante los eventos que recoge el trimestre: Semana Santa, Día de la Madre y del Padre y vacaciones”, añadió Jorge Ramírez-Zambrano.

Sin embargo, el investigador advirtió que preocupa la variación negativa del empleo en las actividades que reportó el DANE, porque es donde normalmente se concentra el empleo en Cúcuta y su área metropolitana.

En conclusión, aunque el desempleo volvió a bajar, el mercado laboral sigue enfrentando retos estructurales. Además, seis de cada diez ocupados continúan en la informalidad.

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Datos nacionales

El mercado laboral a nivel nacional tuvo indicadores positivos en junio, porque la tasa de desocupación bajó 0,5 puntos porcentuales (p.p.), respecto al mismo mes de 2025, y se ubicó en 8,0%.

Además, la tasa de ocupación pasó de 58,4% a 59,4%, una variación de 0,9 p.p., por lo que se sumaron 706.000 empleados, para un total de 24.5 millones.

En cuanto a la informalidad, el mes pasado, la proporción se mantuvo en 55,1%.

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