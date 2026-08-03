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Alcaldía decreta día sin carro y sin moto en Cúcuta para este viernes 7 de agosto
La administración municipal definió medidas especiales que regirán desde el jueves 6 hasta el sábado 8 de agosto.
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cesarmuñoz
Día sin carro y sin moto Cúcuta. Foto: La Opinión
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Lunes, 3 de Agosto de 2026

La Alcaldía de Cúcuta dio a conocer una serie de medidas especiales en la movilidad y seguridad de la ciudad con motivo de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que se realizará este viernes 7 de agosto en Cali.

Entre las disposiciones está la realización de un día sin carro ni motocicletas, a partir de las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. del jueves 7 de agosto.

Lea aquí: Sin acompañantes: refuerzan medidas de seguridad en el aeropuerto Camilo Daza tras atentado terrorista en Cúcuta

Además, la administración municipal decretó la prohibición del parrillero en motocicleta, bien sea hombre o mujer, desde las 6:00 a.m. del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 a.m. del sábado 8 del mismo mes.

El anuncio fue realizado por el alcalde Jorge Acevedo, quien también aseguró que estará restringido el transporte de vehículos pesados durante el 7 de agosto.

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