Autoridades refuerzan estrategia de seguridad en Cúcuta tras recientes ataques

Tras el atentado con explosivos registrado ayer contra el comando de la Policía de Norte de Santander, las autoridades nacionales y departamentales ofrecieron una recompensa de 300 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables del ataque.

Asimismo, durante el transcurso del día autoridades de orden nacional, departamental y municipal llevaron a cabo un consejo extraordinario de seguridad en el que definieron nuevas medidas para fortalecer el orden público y prevenir nuevos hechos violentos en Cúcuta.

Entre las decisiones adoptadas se encuentra la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y la restricción del parrillero en motocicleta desde las 6:00 de la tarde del sábado 1 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del día de hoy.

Además, se prohibió la circulación de transporte de carga pesada, volquetas, buses y camiones en los alrededores del estadio General Santander durante la jornada a fin de reforzar la seguridad en medio de los eventos programados en el marco de la feria.

Siga leyendo: ‘Negrita’, la perrita que acompañaba a los policías del Denor, murió tras el atentado en Cúcuta

De igual manera, las autoridades anunciaron restricciones especiales con motivo de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. En ese sentido, el parrillero en motocicleta estará prohibido desde las 6:00 de la tarde del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del sábado 8 de agosto.

Durante ese mismo periodo también estará restringida la circulación de vehículos de carga pesada en la capital nortesantandereana. Además, se confirmó que el 7 de agosto se declarará día sin carro en Cúcuta.

El alcalde Jorge Acevedo explicó que estas medidas buscan garantizar la tranquilidad de los ciudadanos durante los actos relacionados con la posesión presidencial.

Sumado a esto, el Ejército Nacional dio a conocer las medidas que se tomarán de manera inmediata en la región.