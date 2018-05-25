Compras con tarjeta de crédito en Colombia serán más caras con la nueva tasa de usura

La Superintendencia Financiera reportó que la tasa de usura para agosto quedó en 29,66%, lo que representa un incremento de 0,87 puntos porcentuales respecto a julio, cuando se ubicó en 28,79 %. Con este indicador se determina el límite máximo de interés que una entidad bancaria puede cobrar por un préstamo, es decir que las compras con tarjeta de crédito se le podrán encarecer durante el próximo mes.

La entidad señaló que las tasas para el crédito de consumo de bajo monto y el crédito productivo de mayor monto quedaron en 65,46 % y 42 %, respectivamente. También se fijaron también las del crédito productivo rural (33,56 %), crédito productivo urbano (59,67 %), crédito popular productivo rural (68,55 %) y crédito popular productivo urbano (88,97 %).

David Cubides, economista en jefe de Banco de Occidente, afirmó que la usura tiende a subir cuando las tasas de interés en Colombia se mantienen elevadas o aumentan.

“Las tasas del Emisor se terminan reflejando en las demás de la economía, incluyendo la usura. Si la expectativa es que se mantengan elevadas, es normal esperar que la usura siga al alza en el mediano plazo”, sostuvo.

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Por su parte, Daniel Castellanos, presidente de Impacta, explicó sobre estos topes que, a medida que aumenten, el consumo financiado con deuda tiende a contraerse. “Las tasas de interés altas buscan desestimular el consumo y el gasto”, indicó.

El analista financiero Diego Palencia señaló que el incremento responde al mayor riesgo de liquidez y de mercado, impulsado por la volatilidad en la tasa de cambio, el precio de los títulos de deuda pública y el aumento en las expectativas de inflación.

Bancos con la tasa más alta

Con corte al 24 de julio, cifras de la Superintendencia Financiera ubican a Banco Unión como la entidad con la tasa más cercana al tope de usura, con 28,8%, apenas 0,86 puntos porcentuales por debajo del límite legal. Le siguen Coltefinanciera, con 28,6% (1,06 puntos de diferencia); Banco W, con 28,3 % (1,36 puntos); Finandina, con 28,2 % (1,46 puntos); y Banco Serfinanza, con 28,1% (1,56 puntos por debajo).

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En este segmento figuran también Financiera Juriscoop (27,9%), Banco Caja Social (27,8%), Davibank, Banco Popular y Tuya (27,7%), con tasas superiores al promedio del mercado y próximas al máximo permitido.

En contraste, las entidades con las tasas más bajas fueron Coopcentral, con 18,4 %; Banco Agrario, con 24,1 %; Bancoomeva, con 25 %; Itaú, con 25,4%; y Banco de Occidente, con 25,5%.

Entre la tasa más alta y la más baja del registro hay una diferencia de 10,4 puntos porcentuales, lo que refleja la variación en el costo del crédito según la entidad.

De acuerdo con Nu, para entender el uso de una tarjeta de crédito es clave conocer realmente su funcionamiento.

La entidad explicó que más allá de la tasa de usura, existen dos fechas clave la de corte y la de pago. La primera es la que le resume los consumos del período, mientras que en la segunda se fija el plazo máximo para abonar el saldo sin que este termine generando intereses por mora.

Tomado de La República.

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